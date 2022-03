"Die Situation ist dynamisch. Derzeit gibt es einen negativen Trend, auch wenn er sich in gewisser Hinsicht ändern kann" , sagte Russlands Verbandspräsident Alexander Dyukov im britischen "Telegraph" und meinte damit wohl eine Lösung in Verhandlungen zwischen Angreifer und Opfer im Krieg. "Wir wissen, dass unsere Chancen jetzt geringer sind. Aber wenn es welche gibt, sollten wir es versuchen."

Der Profifußball war auch nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 durch Russland mehrfach Gast: Die WM 2018 der FIFA fand dort statt, die UEFA vergab zahlreiche Spiele der pan-europäischen EM 2021 nach Sankt Petersburg und wollte das Finale der Champions League 2022 ursprünglich in der Gazprom Arena in Sankt Petersburg austragen. Die Verbände müssen derzeit also gegen einen langjährigen Partner agieren.

Welche Rolle spielt Russland in der UEFA?

UEFA-Präsident Alexander Ceferin (l.), Russlands Präsident Wladimir Putin (2.v.l.) sowie Gazprom-Funktionär und UEFA-Vorstandsmitglied Alexander Dyukov (r.)

Über Jahre hat Russland seine Macht in der europäischen Fußball-Union ausgeweitet. Der staatlich gelenkte Energiekonzern Gazprom war bis vor Kurzem als Großsponsor ein wichtiger Geldgeber der UEFA. Alle Funktionäre, die in den vergangenen Jahren aus Russland in den Gremien der UEFA und der FIFA agierten, hatten eine Verbindung zu Gazprom oder der russischen Regierung. Aktuell sitzt mit Russlands Verbandschef Alexander Dyukov immer noch ein Gazprom-Manager im Exekutivkomitee der UEFA.

Mit Beginn des russischen Angriffs entzog die UEFA Sankt Petersburg das Finale der Champions League und beendete später das Sponsoring mit Gazprom.