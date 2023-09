Transferoffensive Saudi-Arabiens Klopp: "Müssen unser Spiel schützen" Stand: 01.09.2023 17:04 Uhr

Für Jürgen Klopp ist die Transferoffensive Saudi-Arabiens "eine Bedrohung". Der Trainer des FC Liverpool fordert auch wegen des am Persischen Golf länger geöffneten Transferfensters notfalls Regeländerungen oder gar Gesetze: "Wir müssen unser Spiel schützen."

Die Transferfenster in den fünf großen europäischen Ligen schließen jeweils am Freitag (01.09.2023). In anderen Ländern sind sie teils viel länger geöffnet, wie der offizielle Kalender des Weltverbands FIFA zeigt. So dürfen Vereine in Bulgarien noch bis zum 7. September Spieler verpflichten, die bei anderen Klubs unter Vertrag stehen, in Guatemala ist es sogar bis zum 24. September möglich. Trainer von europäischen Topklubs wird das egal sein, so wie es ihnen in den vergangenen Jahren egal war, dass das Fenster in Saudi-Arabien länger geöffnet hatte.

Das hat sich schlagartig geändert. Saudi-Arabien, das massiv gegen Menschenrechte verstößt, hat schon etliche Stars mit sehr viel Geld an den Persischen Golf gelockt, um das Image zu polieren, und sie können das in der Sommerperiode 2023 noch bis zum 20. September tun.

Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, wurde am Freitag (01.09.2023) während der Pressekonferenz vor dem Spiel in der Premier League gegen Aston Villa zur Thematik befragt. Er sagte, dass er derzeit auch nicht wisse, wie stabil und nachhaltig das Interesse des Königreichs sei, namhafte Fußballer zu verpflichten. Aber fest stehe: "Die nächsten beiden Wochen werden zeigen, wie groß die Herausforderung ist. Was auch passieren wird, hier kann niemand mehr reagieren."

"Sehen, dass europäische Klubs stark bleiben"

Zwar betonte Klopp zum wiederholten Mal, dass der FC Liverpool Mohamed Salah in diesem Sommer nicht ziehen lassen werde, aber zumindest die theoretische Möglichkeit besteht, dass der vom Staat gelenkte Fußball in Saudi-Arabien das Angebot um eine exorbitant hohe Summe erhöht.

Der nahezu freie Markt regelt derzeit das Geschäft. Klopp plädierte, dass eben jener Markt stärker reguliert werde. "Wir müssen sehen, dass die europäischen Ligen so stark bleiben, wie sie sind", sagte der ehemalige Trainer des 1. FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund. Notfalls müssten Regeln geändert oder Gesetze erlassen werden. Derzeit, so Klopp, fühle sich die Offensive Saudi-Arabiens "jedenfalls mehr als eine Bedrohung an als dass es keine ist" .