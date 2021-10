Vor fünf Tagen in Israel hatte sich die deutsche Mannschfat noch sehr viel schwerer getan und sich zu einem mühsamen 1:0-Sieg gequält.

Die nächsten Qualifikationsspiele stehen Ende November gegen die Türkei und in Portugal an. Zunächst aber erfährt der Rekordeuropameister bei der Auslosung am Donnerstag (18.00 Uhr) seine Gegner für die EM 2022 in England (6. bis 31. Juli).

sid/dpa/red | Stand: 26.10.2021, 18:03