Auch im Frauenfußball: großer Widerspruch gegen eine WM alle zwei Jahre

Jill Ellis steht bei der FIFA seit einigen Wochen einer "Technischen Beratungsgruppe" der FIFA zum Frauenfußball vor. Wie Arsène Wenger bei den Männern versucht die frühere Nationaltrainerin der USA derzeit, die möglichen Vorzüge einer Verdopplung der Austragungen von Weltmeisterschaften bei den Frauen zu erklären.

Am Montag (18.10.2021) sagte Ellis in einer Online-Pressekonferenz der FIFA, dass es "ein Vorteil" wäre, alle zwei Jahre eine WM zu veranstalten. "Wir wollen, dass die Gehälter der Spielerinnen steigen. Wir wollen, dass unser Sport mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber wie soll das gehen, wenn wir keine starke Plattform dafür haben?" , fragte sie. Die Botschaft: Nur alle vier Jahre auf der großen Bühne zu stehen - das ist zu wenig. Nach Ansicht von Ellis hängt das Spiel der Frauen noch oft vom Spiel der Männer ab, vor allem finanziell. "Wir sollten daran denken, dass sich unser Sport selbst tragen sollte. Und dafür müssen wir uns häufiger in den Mittelpunkt stellen."

Viele Probleme für den Zwei-Jahres-Plan von Jill Ellis

Ellis möchte mit mehreren Reformen wie Wenger bei den Männern den Länderspiel-Kalender verändern, allerdings anders. Ihr schwebt ein Frauenfußballkalender mit fünf statt bisher sechs Länderspielfenstern vor, bei den Männern sind drei im Gespräch. Zudem möchte Ellis die Qualifikation zur WM so verändern, dass es zu spannenderen Spielen kommt. Zu häufig gingen Spiele zu klar aus, sagte Ellis.

Kern der Reform wäre aber eine Frauen-WM alle zwei Jahre. Die Probleme auf dem Weg dahin:

Im Gegensatz zu den Männern ist das Fußballturnier der Olympischen Spiele bei den Frauen von hohem Stellenwert , es ist praktisch eine zweite WM. Es besteht für die Klubs eine Abstellungspflicht der Spielerinnen, bei den Männern ist das nicht der Fall. Der neue Kalender müsste auch diesem Termin gerecht werden.

, es ist praktisch eine zweite WM. Es besteht für die Klubs eine Abstellungspflicht der Spielerinnen, bei den Männern ist das nicht der Fall. Der neue Kalender müsste auch diesem Termin gerecht werden. Die Profidichte ist kleiner als bei den Männern. Zahlreiche Spielerinnen gehen ihren Berufen in Vollzeit nach . Es bliebe die Frage, wie viele Länder genug starke Spielerinnen haben, die es leisten könnten, alle Länderspiele und Turniere wahrzunehmen.

. Es bliebe die Frage, wie viele Länder genug starke Spielerinnen haben, die es leisten könnten, alle Länderspiele und Turniere wahrzunehmen. Der Kalender der Frauen ist weniger eng als der der Männer, für die Spitzenspielerinnen steigt die Belastung trotzdem. In der Champions League gibt es nun eine Gruppenphase, hinzu kommen zahlreiche Länderspiele. Weitere WM-Turniere könnten wohl nur kommen, wenn woanders verzichtet wird.

Ellis meinte, dass das Olympische Turnier mit zwölf Teams sehr klein sei und kaum vergrößert werde - ein Ersatz für die verdoppelte WM-Austragung sei das nicht. Die beiden anderen Fragen würden sich über die Gestaltung des Kalenders lösen: "Wir würden für mehr Pausen innerhalb und außerhalb der Länderspielfenster sorgen." Über eine Sache wollte Ellis partout nicht sprechen: den Männerfußball. Dabei ist die Debatte über den Zwei-Jahres-Rhythmus bei der Männer-WM ein wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung des Frauenfußballs.

Männer-WM im kurzen Rhythmus das größte Fragezeichen

Denn eine Männer-WM alle zwei Jahre, die derzeit im Gespräch ist, könnte gravierende Folgen haben. Kaum ein Sommer wäre mehr komplett frei für die Frauen-Turniere, so wie es derzeit der Fall ist. Die Männer-Turniere würden dem Spiel der Frauen weiter Aufmerksamkeit entziehen - so die Befürchtungen, die vor allem aus Europa kommen.