Viertelfinale gegen Deutschland Österreich feiert - und preist die "Übermacht" des Gegners Stand: 16.07.2022 14:54 Uhr

Österreichs Nationaltrainerin Irene Fuhrmann hat sich vor dem Nachbarschaftsduell bei der EM voller Respekt über das DFB-Team geäußert. Ihre Spielerinnen feierten den Einzug in die K.o.-Runde überschwänglich.

"Wir wissen, dass Deutschland eine Übermacht ist und derzeit extrem performt", sagte die 41-Jährige nach dem 1:0-Sieg gegen Norwegen zum Vorrundenabschluss. "Ich finde für diese Leistung gar keine Worte, und dass wir in dieser schweren Gruppe tatsächlich das Viertelfinale erreicht haben. Die gesamte Reise bis hierher war schon ein wundervolles Erlebnis."

Dank eines Tores der Hoffenheimer Bundesliga-Spielerin Nicole Billa am Freitagabend (16.07.2022) hat das Austria-Team die nächste Runde erreicht und fordert am Donnerstag (21.07.2022 / 21 Uhr MESZ / live im Ersten und bei sportschau.de) im Brentford Community Stadium die DFB-Frauen. "Wahnsinn, ich kann es noch nicht ganz glauben. Wir haben alles investiert, was wir gehabt haben, es ist geil" sagte Billa, die 2021 in Deutschland und Österreich "Fußballerin des Jahres" war.

Die Österreicherinnen hatten 2017 bei der EM in den Niederlanden im Viertelfinale Spanien im Elfmeterschießen besiegt und das Halbfinale gegen Dänemark - ebenfalls im Elfmeterschießen - verloren.

Schnaderbeck & Co. sind die "Feierbiester"

Bei der EM in England präsentieren sich die Fuhrmann-Schützlinge bisher nicht nur fußballerisch top, sie gelten auch als "Feierbiester" Nummer eins. Wie schon nach dem 2:0-Erfolg gegen Nordirland crashten die Spielerinnen um Kapitänin Viktoria Schnaderbeck die Pressekonferenz. Zum Welthit "Strong Enough" von Cher und bewaffnet mit knallgelben "Caution! Wet Floor"-Schildern tanzten sie auf dem Podium.

"Mir fehlen ein Stück weit die Worte, es ist wirklich ein Wahnsinn", sagte Billa, die zum Vorrundenabschluss das goldene Tor zur K.o.-Runde geköpft hatte. "Österreich im Freudentaumel", titelte in der Heimat die "Kronen Zeitung" euphorisch.

Keßler: Team hat in Österreich einen Hype ausgelöst

Nadine Keßler, Frauenfußball-Chefin bei der UEFA, ist beeindruckt, welchen Stellenwert die Nationalmannschaft in Österreich inzwischen genießt. "Das Frauen-Team hat in Österreich einen enormen Hype ausgelöst", sagte sie am Samstag (16.07.2022). Das ORF zeigt alle Spiele im Hauptprogramm mit Einschaltquoten, die nach UEFA-Angaben mit denen der Männer-Nationalmannschaft vergleichbar sein sollen.

Voss-Tecklenburg über Österreich: Statement für die Bundesliga

Die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sprach von einem "hochverdienten" Sieg der ÖFB-Auswahl: "Wir freuen uns auf ein Nachbarschaftsduell und auf ein tolles Statement für die Frauen-Bundesliga." In der Tat wird das Viertelfinale ein Kräftemessen zwischen guten Bekannten. 13 Spielerinnen aus dem österreichischen Kader stehen in Deutschlands Eliteklasse unter Vertrag. Bei den Frauen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die die Partie des kommenden Gegners geschlossen im Spieltagshotel in Milton Keynes verfolgt hatten, sind es 21.

Siegfried Dietrich, der Vorsitzende des DFB-Ausschuss Frauen-Bundesligen, sieht im K.o.-Runden-Einzug Österreichs ein "Qualitätsmerkmal unserer Frauen-Bundesliga (...). Deutschland ist sicher der Favorit, aber die österreichischen Mädels unserer Bundesligisten werden sich viel zutrauen."