Nach Kopfverletzung Dänemark-Kapitänin Harder gibt Entwarnung Stand: 13.07.2022 15:35 Uhr

Die dänische Kapitänin Pernille Harder war beim Sieg gegen Finnland nach einem Zusammenprall ausgewechselt worden. Im Gruppenfinale gegen Spanien will sie aber auflaufen.

Die Rekordtorschützin gab einen Tag nach ihrer Kopfverletzung beim 1:0-Arbeitssieg in der deutschen Gruppe B gegen Finnland Entwarnung. "Es geht mir gut, richtig gut", sagte die frühere Wolfsburgerin am Rande des Trainings am Mittwoch (13.07.2022). Sie habe ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, aber "glaube ganz sicher", dass sie im Gruppenfinale gegen Spanien am Samstag (21 Uhr MESZ) in Brentford spielen könne: "Ich kann versichern, dass ich okay bin."

Harder mit "Brummschädel" ausgewechselt

Harder hatte mit ihrem Abstauber-Tor gegen Finnland (72.) die Däninnen im Rennen um Platz zwei hinter Deutschland gehalten. Nach einem Zusammenprall mit Emma Koivisto bei einem Kopfball war sie kurz vor dem Ende der Partie mit einem "Brummschädel" ausgewechselt worden. Ihre rechte Schläfe kühlte sie mit einem Eispack. Das Tor war der 69. Treffer im 136. Länderspiel für die 29-Jährige, die beim FC Chelsea unter Vertrag steht.

Dänemark muss Spanien schlagen

Dänemark muss gegen Spanien gewinnen, um noch als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde einzuziehen. Nach dem 0:4 gegen das DFB-Team zum Auftakt haben die Däninnen die schlechtere Tordifferenz im Vergleich zu den Spanierinnen.