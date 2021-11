UEFA: Fünf mögliche Bewerbungen für die EM der Frauen 2025

Wie die UEFA am Donnerstag (04.11.2021) mitteilte, sind insgesamt acht Länder an fünf potenziellen Bewerbungen beteiligt - so viele wie nie zuvor:

Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden bewerben sich gemeinsam

Frankreich

Polen

Schweiz

Ukraine

Der weitere Ablauf: Entscheidung im Dezember 2022

Das Interesse musste bis zum 28. Oktober, 18 Uhr, hinterlegt worden sein. Aus dem Interesse kann nun bis zum 23. März 2022 eine offizielle Bewerbung formuliert werden, die Unterlagen müssen dann bis 12. Oktober 2022 eingereicht werden.

Eine Entscheidung darüber, wo das Turnier stattfindet, soll im Dezember 2022 durch das UEFA-Exekutivkomitee fallen.

Anforderungen erhöht, größere Stadien nötig

Voraussetzung sind mindestens acht Stadien der UEFA-Kategorie 4 mit jeweils mindestens 15.000 Sitzplätzen und teilweise mehr als 30.000 Sitzplätzen - die Anforderungen wurden laut UEFA erhöht.

Wie beim Turnier 2022, das Ende Oktober ausgelost worden war, sollen 2025 erneut 16 Teams in vier Gruppen die an der K.o. -Runde teilnehmenden Teams ermitteln. 31 Spiele soll das Turnier umfassen.

DFB will die WM 2027 gemeinsam mit Niederlande und Belgien

Das Turnier 2022 hatte eigentlich 2021 stattfinden sollen, wurde aber wegen der Coronavirus-Pandemie wie das Turnier der Männer um ein Jahr verlegt.