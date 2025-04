Turnier in der Schweiz Frauen-EM im TV - ARD zeigt Eröffnungsspiel, ZDF das Finale Stand: 02.04.2025 13:49 Uhr

Der Auftakt in der ARD, das Finale im ZDF: Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich auf eine Verteilung der 31 Spiele der Frauen-EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) geeinigt. Alle Begegnungen der Endrunde werden live gezeigt, teilweise im Stream.

Die ARD zeigt sowohl den Eröffnungsspieltag am 2. Juli als auch die Gruppenspiele der deutschen Mannschaft gegen den EM-Debütanten Polen (04.07./21 Uhr) und gegen Dänemark (08.07./18 Uhr). Das ZDF überträgt die dritte Partie gegen Schweden (12.07./21 Uhr), ebenso das Finale in Basel am 27. Juli (18 Uhr). Die Übertragungsrechte für die EM hatten sich beide Sender bereits im Dezember gesichert.

Deutsches Halbfinale ebenfalls in der Sportschau

Ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung würde das ZDF zeigen, im Fall des Erreichens des Halbfinals wäre die ARD an der Reihe, auf sportschau.de gibt es die ARD-Übertragungen auch im Livestream zu sehen. Die Verteilung der übrigen Spiele in der K.o.-Phase erfolgt erst im Anschluss an die vorangegangene Runde.

Die DFB-Frauen bestreiten bis zum EM-Auftakt noch vier Partien in der Nations League. Vor den letzten Spielen vor der Reise nach Schweiz am 30. Mai gegen die Niederlande und am 3. Juni in Österreich trifft die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück am Freitag (04.04.2025) und nächste Woche Dienstag (08.04.2025) auf Schottland.