Gruppe A England kanzelt auch Nordirland deutlich ab Stand: 15.07.2022 22:58 Uhr

England hat auch im letzten Gruppenspiel nicht auf Sparflamme gekocht. Gegen Nordirland durften sich beim 5:0 (2:0) die Starspielerinnen schon einmal für's Viertelfinale warmschießen.

Von Olaf Jansen

Es ist eine schöne Sitte, dass für die Website der UEFA vor jeder EM-Begegnung Umfragen unter den Fans vor dem Stadion gemacht werden. Auch vor dieser Partie passierte dies - und man durfte also vor dem Spiel vernehmen, dass die beiden "Lionesses"-Fans Claire und Stacey aus Wiltshire ein 10:0 für England vorhersagten.

Trainerin Wiegman nicht im Stadion

Ein gewagter Tipp - natürlich. Zumal es ja für England in diesem letzten Gruppenspiel eigentlich um gar nichts mehr ging - das Team stand schon vor dem Anpfiff als Sieger der Vorrundengruppe A fest. Allerdings - und das kam durchaus überraschend - veränderte Cheftrainerin Sarina Wiegman, die wegen einer Coronainfektion selbst nicht bei der Mannschaft sein konnte, ihre Startaufstellung nicht. Es kamen sämtliche Asse zum Einsatz, die auch beim 8:0 gegen Norwegen in der Startelf standen. Schonung gab's zunächst nicht.

Die Nordirinnen, die nach zwei Niederlagen keine Chance mehr auf's Weiterkommen hatten, mussten schon in der Anfangsphase eine bange Situation überstehen, als die Schweizer Schiedsrichterin Esther Staubli nach sechs Minuten auf Elfmeter für England entschied.

VAR schreitet ein: kein Elfmeter!

Laura Rafferty hatte die Kugel im eigenen 16er an die Hand bekommen. Doch das deutsche VAR-Team um Harm Osmers wies die Unparteiische auf eine weiteres Handspiel hin, das kurz zuvor einer Engländerin unterlaufen war. So nahm Staubli die Entscheidung nach quälend langer Wartezeit für Zuschauer und Spielerinnen letztlich zurück.

Die Engländerinnen nahmen allmählich Fahrt auf. Beth Mead scheiterte in der 17. Minute nach einem Eckstoß aus kurzer Distanz - die auf der Linie stehende Julie Nelson blockte den Schuss. In der 23. Minute musste Nordirlands Torfrau Jaqueline Burns ihr ganzes Können aufbieten, um einen Fernschuss der aufgerückten Verteidigerin Millie Bright abzuwehren.

Kirby bricht den Bann

Burns war dann aber fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff chancenlos, als Fran Kirby einen Geistesblitz hatte. Die zentrale Mittelfeldspielerin schlenzte einen abgewehrten Ball aus 17 Metern exakt in den rechten Torwinkel - es stand endlich 1:0 für England. Wenig später "klingelte" es erneut: Mead schlug einen Haken und schoss aus 13 Metern flach unten links ein - 2:0.

Nach 45 Minuten Spielzeit bekam unter anderem Stürmerin Ellen White eine Pause. Doch dass die Engländerinnen auch auf der Bank Klasse haben, bewies die für White gekommene Alessia Russo, als sie in der 48. Minute nach Flanke von Mead aus kurzer Distanz zum 3:0 vollstreckte.

Russo trifft nach Einwechslung doppelt

Die Nordirinnen drohten nun endgültig die Kontrolle über die Partie zu verlieren. Bekamen vor allem im Mittelfeld keinen Zugriff mehr. So konnte die ebenfalls eingewechselte Elle Toone in der 53. Minute einen herrlichen Steckpass zu Russo spielen, die den kurz mitnahm und zum 4:0 versenkte.

Damit nicht genug: Zwölf Minuten vor dem Ende kassierten die Nordirinnen auch noch ein unglückliches Eigentor: Kelsie Burrows wollte nach einer Flanke von Mead klären, gtraf den Ball aber so unglücklich, dass er sich aus 14 Metern hinter Burns ins Tor senkte.

Weitere gute Möglichkeiten blieben in der Folge ungenutzt. So wurde es am Ende zwar kein vorhergesagtes 10:0 - aber so richtig weit entfernt davon waren die Engländerinnen auch nicht.