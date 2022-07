Vor Spiel gegen Nordirland Wiegman hat Corona - Englands Trainerin muss passen Stand: 15.07.2022 15:54 Uhr

Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss gegen Nordirland auf Trainerin Sarina Wiegman verzichten. Die 52-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Im sportlich bedeutungslosen letzten Spiel der Gruppe A heute Abend (21 Uhr MESZ / live bei sportschau.de) wird Wiegman damit nicht von der Bank aus coachen können. Sie soll aber "so schnell wie möglich" wieder zur Mannschaft stoßen, wie der Verband FA mitteilte. Zunächst werde sie den Kontakt zum Team und ihrem Stab auf virtuellem Wege beibehalten, hieß es. Die Niederländerin werde sich einige Zeit im Trainingslager erholen, hieß es.

Assistent Veurink übernimmt - Rückkehr im Viertelfinale?

Im Spiel gegen die Nordirinnen werden die bereits fürs Viertelfinale qualifizierten "Löwinnen" von Wiegmans Assistenten Arjan Veurink betreut. Für Wiegman könnte es aber auch mit Blick auf das Viertelfinale eng werden. Die Engländerinnen treffen am kommenden Mittwoch (20.07.2022) in Brighton auf den Zweiten der deutschen Gruppe B, also entweder Spanien oder Dänemark. Laut UEFA-Regeln ist ein Freitesten aus der Isolation frühestens nach fünf Tagen möglich - sofern der Befund negativ und die Betroffene ohne Symptome ist.