Gruppe B Später Sieg gegen Dänemark - Spanien steht im Viertelfinale Stand: 16.07.2022 23:08 Uhr

Das Toreschießen haben sie wahrlich nicht erfunden. Dennoch hat Spanien bei der EM das Viertelfinale erreicht. Gegen Dänemark gab's beim 1:0 (0:0) im letzten Gruppenspiel einen weiteren durchwachsenen Auftritt. Die Skandinavierinnen schieden auf Platz drei in der Gruppe aus.

Von Olaf Jansen

Die Spanierinnen hatten im bisherigen Turnierverlauf mit ihrer Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Tor zu kämpfen - bei aller Spielfreude, Dominanz und optischen Überlegenheit war einfach zu wenig Zählbares herumgekommen. "Wir müssen mehr aufs Tor schießen", hatte Stürmerin Mariona Caldentey gefordert. Sie selbst wurde von Trainer Jorge Vilda aber erst einmal ins Mittelfeld zurückversetzt - er brachte mit Athenea eine zusätzliche echte Mittelstürmerin ins Team.

Spanien drängt, Dänemark kontert

Tatsächlich startete Spanien gegen die Däninnen mit erheblich mehr Zielstrebigkeit. Auffällig, wie im Community Stadium von Brentford sofort aus dem Mittelfeld mit steilen Pässen die Tiefe gesucht wurde. Lucia Garcia und Athenea hatten die ersten Abschlüsse, trafen aber nicht. Bis sich in der 14. Minute plötzlich die Chance für die Däninnen bot: Ein langer Ball aus der Abwehr fand vorn Starstürmerin Pernille Harder, die im Laufduell mit Torhüterin Sandra Panos als Erste am Ball war, das Spielgerät aber über den spanischen Kasten setzte.

Die Partie war nun ausgeglichen. Spanien erarbeitet sich mit viel Ballbesitz die Hoheit über das Spiel, Dänemark, das ja zwingend eine Sieg für den Einzug in die K.o.-Runde brauchte, setzte auf Konter. Vor allem mit der eleganten Harder hatten die spanischen Abwehrspielerinnen ihre Probleme - in der 28. Minute legte sie die den Ball klug quer - Rikke Madsen verstolperte aber.

Spanien spielt wie Spanien: schön, aber harmlos

Spanien mit dem alten Problem: die fehlende Zielstrebigkeit. Einzig Caldentey bot sich im ersten Abschnitt noch so etwas wie eine echte Torchance, als sie in der 33. Minute nach einer flachen Hereingabe den Ball direkt aus zwölf Metern nahm, aber an Keeperin Lene Christensen scheiterte.

Dänemark musste gewinnen - sie versuchten es in der zweiten Hälfte. Doch das öffnete die Räume, auf die Spanien bis dahin vergeblich gehofft hatte. Eine Flanke der eingewechselten Marta Cardona klatschte an den rechten Pfosten (54.), Olga Carmonas Versuch aus gut 20 Metern lenkte Christensen um den Pfosten.

Dänemark kommt nicht ins Spiel

Und Dänemark? war offensiv kaum zu sehen. Eine Viertelstunde vor Schluss brachte Coach Lars Sondergaard mit Nadia Nadim und Stine Larsen zwei frische Stürmerinnen. Auch das brachte nichts.

Der Schuss ging sogar nach hinten los: In der Nachspielzeit nutzte Cardona endlich einmal eine ihre Chancen und köpfte nach Flanke von Carmona zum 1:0-Sieg ein. Spanien hatte damit ein weiterer durchwachsener Auftritt gereicht, um ins Viertelfinale einzuziehen.