DFB-Pokal der Frauen Wolfsburg gegen Essen, Bayern trifft auf Frankfurt 05.03.2024

Titelverteidiger VfL Wolfsburg trifft im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen auf die SGS Essen. Bayern München spielt gegen Eintracht Frankfurt.

Das ergab die Auslosung am Dienstag (05.03.2024) durch Ex-Nationalspielerin Lena Lotzen. Die Spiele finden am 30. und 31. März statt. Das Endspiel wird am 9. Mai in Köln ausgetragen. "Die Route ist jetzt klar", sagte VfL-Trainer Tommy Stroot bei Sky.

Die Begegnung gegen Essen ist eine Neuauflage des Endspiels von 2020, das Wolfsburg erst im Elfmeterschießen mit 4:2 gewonnen hatte. Im Halbfinale war Wolfsburg zuletzt dreimal in Folge auf die Bayern getroffen - und hatte sich dreimal durchgesetzt (2:0, 3:1, 5:0). Diesmal bleibt den Münchnerinnen der Favorit erspart.

Klare Siege für die Favoritinnen im Viertelfinale

Wolfsburg hatte sich am Dienstag durch ein 3:0 bei der TSG Hoffenheim für das Halbfinale qualifiziert, für den Seriensieger war es der 48. Sieg in Folge im Pokalwettbewerb.

Der FC Bayern gewann beim Zweitligisten Carl Zeiss Jena 3:0, Essen bei Bayer Leverkusen 2:1 und die Eintracht gegen den MSV Duisburg 4:1.