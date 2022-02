FFC Frankfurt: Schwieriger Start nach Fusion

Nach der Fusion des siebenfachen deutschen Meisters 1. FFC Frankfurt mit der Eintracht im August 2020 verlief der Start des neuen Teams noch holprig. Am Ende der ersten Saison als Eintracht stand mit dem sechsten Rang und mehr als 30 Punkten Abstand zum Meister ein Platz im Mittelmaß – trotz Einzug ins DFB-Pokalfinale keine wirkliche Verbesserung zu den vergangenen Spielzeiten des FFC.

In dieser Saison scheint der Knoten endgültig aufgegangen zu sein. Die Frankfurterinnen wirken routinierter, konstanter und behalten vor allem gegen die Teams, die nicht oben mitspielen, fast immer die Oberhand.

Jubel bei Lara Prasnikar (Eintracht Frankfurt)

Für Stürmerin Lara Prasnikar, die 2020 von Turbine Potsdam an den Main gewechselt ist, ist das das Ergebnis eines mentalen Wandels. "Wir sind zusammengerückt und sind weiter in unseren Köpfen. Das macht den Unterschied" , sagt sie im Gespräch mit der Sportschau.

Doch reicht das auch, um am Ende beim Rennen um den Titel mitzumischen? "Wenn man in meinem Team rumfragt, würden wahrscheinlich viele mit Ja antworten, so wie ich" , betont die slowenische Nationalspielerin. Schon das Erreichen der Champions League wäre sicher als Erfolg zu werten.

Hoffenheim: Auf dem Weg zum Spitzenteam

Dieser Traum ist für die TSG Hoffenheim im vergangenen Jahr bereits in Erfüllung gegangen. Auch wenn man dort punktgleich mit dem Tabellenzweiten denkbar knapp in der Vorrunde scheiterte, die TSG präsentierte sich bei ihrer europäischen Premiere gut.

Jubel bei Nicole Billa von der TSG 1899 Hoffenheim

Großen Anteil am Erfolg hat Nicole Billa, die bereits seit 2015 für Hoffenheim stürmt. Als Torschützenkönigin, Deutschlands Fußballerin des Jahres und Österreichs Fußballerin des Jahres 2021 krönte sie ein überragendes Jahr - und lehnte danach diverse Wechselangebote ab.

"Es gab natürlich Angebote, aber für mich war nach der Saison klar: Ich habe für mich ein langjähriges Ziel mit dieser Mannschaft erreicht und ich will diesen Weg noch weiter mit der Mannschaft gehen" , so die 25-Jährige gegenüber der Sportschau.

Langfristige Etablierung

Die Mehrfachbelastung mit Champions League und englischen Wochen scheint der TSG nicht viel ausgemacht zu haben. In der kompletten Hinrunde musste sich die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai lediglich dem FC Bayern geschlagen geben und konnte die anderen beiden Konkurrenten aus Wolfsburg und Frankfurt schlagen.

Hoffenheim scheint sich endgültig in der Spitzengruppe der Liga etabliert zu haben. Für die Österreicherin Billa liegt der Grund dafür in einer langfristigen Entwicklung: "Man merkt, dass auch die Jüngeren bei uns die Chance bekommen, sich weiterzuentwickeln, es oft von der Jugend-Mannschaft bis zu uns schaffen und sich dort etablieren können. Das ist auch etwas, bei dem ich sage: Da muss etwas stimmen."

Bestes Beispiel dafür: Mittelfeld-Talent Jule Brand, die sich seit 2018 über die U17 und U20 rasch in die erste Mannschaft gespielt hat und dort mittlerweile zu den Leistungsträgerinnen gehört.

Mehr Spannung durch gute Entwicklung

Die aktuelle Situation in der Frauen-Bundesliga ist nicht nur spannend, sie zeigt auch die positive Entwicklung der Liga. Professionalität und gute Jugendarbeit führen dazu, dass mehr Vereine zu den einst Unerreichbaren aus München und Wolfsburg aufschließen können.