Frauen-Bundesliga Leverkusen siegt mit Mühe - Bayern makellos Stand: 07.10.2024 20:23 Uhr

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben auch das fünfte Saisonspiel in der Bundesliga gewonnen.

Gegen den 1. FC Köln gab es ein schwer erkämpftes 1:0 (0:0). Klara Bühl sorgte mit ihrem Treffer in der 71. Minute dafür, dass der Tabellenführer seit nunmehr 44 Ligaspielen in Serie ungeschlagen ist. In der Tabelle thronen die Münchenerinnen verlustpunktfrei auf Rang eins.

Die Kölnerinnen verteidigten über weite Strecken sehr geschickt, ließen den Titelverteidiger aus der bayerischen Landeshauptstadt nicht zur Entfaltung kommen. Dazu setzte das Team aus der Domstadt auch offensiv immer wieder Akzente. Mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern sorgte die eingewechselte Bühl dann für den erlösenden Jubel bei den Gastgeberinnen.

Eintracht Frankfurt weiter ungeschlagen

Die Eintracht aus Frankfurt festigte mit einem 3:1 (0:1)-Sieg bei der SGS Essen Tabellenplatz zwei und ist weiterhin ungeschlagen. Natasha Kowalski brachte die Essenerinnen per Elfmeter überraschend in Führung, die Gastgeberinnen blieben mutig und hatten Pech mit einem Lattentreffer.

In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt. Nationalspielerin Laura Freigang besorgte den Ausgleich (61.). In der Schlussphase ging den Essenerinnen dann die Kraft aus. Die Frankfurterinnen drehten die Partie durch einen Kopfballtreffer von Géraldine Reuteler (83.) zu ihren Gunsten und konnten kurz darauf auch noch durch Freigang erhöhen (87.).

Leverkusen springt auf Rang drei

Punktgleich mit Frankfurt auf Rang drei ist nach einem äußert mühsam erkämpften 1:0-Sieg über Carl Zeiss Jena das Team von Bayer Leverkusen. Zwar verzeichnete die Werkself 19:6-Torschüsse und hatte 62 Prozent Ballbesitz, doch nur Katharina Piljic konnte in der 69. Minute die Gästekeeperin Marielle El Sherif überwinden. Kurz vor Schluss hatten Hannah Lehmann (79.) und Felicia Sträßer (90.+3) Riesenchancen zum Ausgleich.

Wolfsburg locker gegen Leipzig

Bereits am Freitag hatte der VfL Wolfsburg nach durchwachsenem Saisonstart wieder in die Spur gefunden. Der siebenmalige Meister gewann am Freitagabend zum Auftakt des fünften Spieltags locker mit 5:0 (1:0) gegen RB Leipzig und rehabilitierte sich nach der deutlichen 0:3-Niederlage bei Eintracht Frankfurt. Lynn Wilms (21. Minute), Sveindis Jonsdottir (65.), Lineth Beerensteyn (76./90.) und Rebecka Blomqvist (84.) trafen für die Wolfsburgerinnen.

Nächste Woche Spitzenspiel in Wolfsburg

Am kommenden Wochenende kommt es in Wolfsburg zum direkten Duell zwischen den beiden Dauer-Rivalen. Am Dienstag (18.45 Uhr) starten die Wolfsburgerinnen zunächst aber bei der AS Rom in die Champions-League-Saison.

Doppelpack von Cora Zicai für den SC Freiburg

Punktgleich mit dem VfL Wolfsburg bleibt der SC Freiburg, der in der frühen Partie am Samstag mit 3:0 (2:0) gegen Turbine Potsdam gewann. Der Aufsteiger verlor somit auch das fünfte Spiel und bleibt ohne Punkt am Tabellenende.

Schluss für Gebhardt und Heinrichs

Grund genug für den Klub, personelle Konsequenzen zu ziehen. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wird die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Marco Gebhardt und Teamchef Dirk Heinrichs "einvernehmlich beendet". Das Präsidium bedauere die aktuelle Entwicklung, sei sich jedoch seiner Verantwortung für den Verein bewusst: "In diesem Rahmen bleibt wenig Spielraum für andere Entscheidungen."

Marco Gebhardt muss in Potsdam gehen.

Die 19 Jahre alte Cora Zicai erzielte zwei Treffer für den SCF (24., 80.), für den Führungstreffer hatte die Österreicherin Annabel Schasching schon in der sechsten Spielminute gesorgt.