Frauen-Bundesliga, 15. Spieltag Kampf gegen den Abstieg spitzt sich zu Stand: 16.03.2023 17:04 Uhr

Köln, Bremen und Co. bekommen am 15. Spieltag der Frauen-Bundesliga wieder neue Chancen auf Punkte für den Klassenerhalt. Welcher Klub kommt etwas aus dem Tabellenkeller?

Besonders spannend ist derzeit in der Bundesliga die Frage, wer sich auf Rang neun oder noch weiter oben platzieren kann. Während Rang zwölf wohl bei Turbine Potsdam verbleiben wird, ist der zweite Abstiegsplatz noch längst nicht vergeben. Bremen, Köln, Duisburg und Meppen müssen Punkte sammeln, um sich möglichst weit davon zu entfernen.

VfL Wolfsburg – Turbine Potsdam (Freitag, 19.15 Uhr)

Die von Umbrüchen und Niederlagen gebeutelten Potsdamerinnen stehen vor der nächsten beinahe unlösbaren Aufgabe: Sie treffen auf den Tabellenführer.

Beim VfL Wolfsburg bekommen sie es am Freitagabend mit dem wohl besten Offensivduo der Bundesliga, vielleicht sogar der Welt zu tun: Alex Popp und Ewa Pajor. Mit ihrem Doppeltreffer zuletzt hat Popp die Vereinskollegin überholt und führt nun die Torjägerinnenliste der Saison an.

Beide Spielerinnen fallen regelmäßig durch ihre starke körperliche Präsenz auf. Da können auch die eigenen Vereinskolleginnen, die ebenfalls in der Offensive überzeugen – Jule Brand und Tabea Waßmuth etwa – kaum mithalten. Popp behauptet die Bälle, Pajor spielt die Gegnerinnen mit ihrer permanenten Bewegungsfreude aus. Am Freitag gibt es für beide die nächste Gelegenheit, das zu zeigen. Und gegen Turbine Potsdam könnte auch wieder der ein oder andere Treffer fallen.

1. FC Köln – FC Bayern München (Samstag, 13 Uhr)

Vergangene Woche stand Laura Benkarth nach mehr als 460 Tagen Verletzungspause wieder im Kasten des FC Bayern. Doch den Stammplatz hat sich in den vergangenen Monaten eine andere erkämpft: die 21-jährige Mala Grohs. Selbst vom Verletzungspech verfolgt, kämpfte sie sich eindrucksvoll nach oben und bewies in Bundesliga und Champions League ihre Nervenstärke. Dass sie vor nicht allzu langer Zeit noch in der zweiten Bundesliga spielte, war der Maschinenbau-Studentin schon bald nicht mehr anzumerken.

In dieser Saison können sich die Münchnerinnen voll auf sie verlassen – und der Kampf um den Stammplatz ist längst eröffnet. Cecilía Rán Rúnarsdóttir sowie nun auch wieder Laura Benkarth werden ihr die Nummer 1 nicht kampflos überlassen. Und schließlich stehen in den kommenden Wochen wichtige Spiele an. In der Champions League wartet der FC Arsenal und im Pokal der VfL Wolfsburg. Die Partie am Samstag gegen den 1. FC Köln dürfte da noch eine der kleineren Herausforderungen sein.

Eintracht Frankfurt – SGS Essen (Sonntag, 13 Uhr)

Die SGS Essen erlebt in dieser Saison ein ständiges Auf und Ab. Zuletzt durfte zuhause wieder gejubelt werden, auch wegen einer starken Ramona Maier. Mit ihrem Doppelpack sicherte sie der SGS drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Als Torschützenkönigin der zweiten Bundesliga war Maier vom FC Ingolstadt nach Essen gewechselt. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hat sie sich mittlerweile dort als wichtige Schlüsselspielerin etabliert.

"Ich musste erst mit dem höheren Tempo und der Körperlichkeit in der Bundesliga zurechtkommen. Man hat insgesamt viel weniger Zeit, um Entscheidungen zu treffen", sagt Maier. Gemeinsam mit Vivien Endemann bildet sie ein wichtiges Offensivduo im Kader von Markus Högner. Beide haben fünf Tore auf dem Konto – gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag könnte es aber durchaus schwierig werden, diese Bilanz auszubauen.

MSV Duisburg – SV Werder Bremen (Sonntag, 13 Uhr)

Zumindest bis zum Saisonende kann Bremen noch auf die Glanzparaden von Anneke Borbe zählen. Auch wenn die Nachholpartie am Dienstag gegen Frankfurt verloren ging, hielt die Torhüterin so viel, wie nur ging. Ob Lara Prasnikar oder Nicole Anyomi, Frankfurt scheiterte ein ums andere Mal an der starken Werder-Schlussfrau. Seit rund acht Jahren geht die 22-Jährige beim SV ihren Weg und hat sich als wichtiges Mosaik der Mannschaft etabliert.

Das Talent blieb nicht lange unentdeckt. Ende Februar wurde bekannt, dass Borbe zur nächsten Saison zum VfL Wolfsburg wechseln wird. Bis dahin will sie mit Werder aber noch den Klassenerhalt klarmachen. Gegen den MSV Duisburg steht auf dem Weg dorthin am Sonntagmittag ein wichtiges Duell an, in dem es für Borbe wieder einmal darum geht, Höchstleistung zu zeigen.

SV Meppen – Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 16 Uhr)

Für den SV Meppen stehen die Wochen der Wahrheit an. Kann der Aufsteiger den Klassenerhalt schaffen? Bislang sieht es danach aus. Mit 13 Punkten liegt Meppen auf Rang acht. Ein komfortabler Vorsprung auf den Abstiegsplatz ist das aber noch nicht. Meppen steht zwar defensiv gut und lässt – abgesehen vom 0:4 gegen Hoffenheim – kaum Gegentore zu. Doch ohne eigene Tore wird es schwer mit den Punkten für den Klassenerhalt.

Das weiß auch Trainerin Carin Bakhuis, die fest daran glaubt, dass die notwendigen Punkte noch kommen. Womöglich am Sonntag gegen Leverkusen. Dabei trifft Bakhuis auf ihren Ex-Kollegen: Vergangene Saison stand sie mit Leverkusens Headcoach Robert de Pauw bei Twente Enschede gemeinsam an der Seitenlinie.

SC Freiburg – TSG Hoffenheim (Sonntag, 16 Uhr)

Mit vier Siegen aus vier Spielen, darunter drei Punkte gegen den VfL Wolfsburg, übergibt Interimstrainerin Nadine Rolser nun an den neuen Headcoach Stephan Lerch. Und der hat mit der TSG Hoffenheim viel vor: Er will in die Champions League. Vom dazu notwendigen dritten Tabellenplatz trennen Hoffenheim derzeit drei Punkte. "Irgendwann, das ist mein Ziel, wollen wir den Abstand zu den Topteams Wolfsburg und Bayern dauerhaft verringern", kündigte Lerch zudem an.

Am Montag hatte Lerch, der auch schon den VfL Wolfsburg trainiert hat, das Training erstmals gemeinsam mit Rolser geleitet und freut sich, dass er ein "funktionierendes Team" übergeben bekommt. Gegen die Verfolgerinnen vom SC Freiburg kann er an die Erfolgsserie der TSG nun anknüpfen. Freiburg liegt sechs Punkte hinter der TSG und hat vor vier Jahren zum letzten Mal gegen die Hoffenheimerinnen gewonnen.