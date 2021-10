Österreich bleibt nur noch ein kleiner Strohhalm

Franco Foda gab sich zerknirscht. Er sei dafür " der falsche Ansprechpartner “, sagte er zu Fragen nach seiner Zukunft als österreichischer Nationaltrainer. Sein Team hatte am achten Spieltag der WM-Qualifikation da gerade mit 0:1 in Dänemark verloren und seine Chancen auf das Erreichen des Playoff-Platzes endgültig verspielt.

Ein Sieg in Kopenhagen wäre auch ein Wunder gewesen. Schließlich sind die Dänen auf dem Weg nach Katar so etwas wie eine Über-Mannschaft in Europa. Acht Zu-Null-Siege stehen zu Buche. Mit dem Sieg gegen die Alpenrepublik buchte das Team das WM -Ticket endgültig.

Bittere Pleiten gegen Israel und Schottland

Vergeigt hatten die Österreicher den Playoff-Platz schon vorher. Im September verloren sie zunächst nach einer völlig desolaten Vorstellung mit 2:5 in Israel, danach setzte es eine 0:1-Niederlage gegen Schottland. Schon damals hallten " Foda-Raus-Rufe “ durch das Wiener Ernst-Happel-Stadion.