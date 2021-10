Der wichtigste Punkt ist bereits abgehakt: Deutschland wird bei der WM 2022 in Katar dabei sein. Nach dem Sieg in Nordmazedonien (4:0) hat sich die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bereits für das Weltturnier im nächsten Jahr qualifiziert. Dass sich Deutschland als erste Nation nach Gastgeber Katar das Ticket in die Wüste gesichert hat, ist jedoch längst keine Garantie für eine gute Ausgangslage.