FIFA WM 2026 FIFA vor Planänderung - WM 2026 vielleicht mit 104 Spielen Stand: 09.12.2022 13:38 Uhr

Ab 2026 lässt die FIFA 48 Teams bei der WM mitspielen statt bisher 32. Am geplanten Modus mit Dreiergruppen gibt es aber viel Kritik - eine Änderung des Formats könnte zu noch mehr Spielen führen.

Seit 1998 wird die WM mit 32 Teams gespielt, die WM in Katar wird aber die letzte im bekannten Format sein. 48 Mannschaften sollen ab 2026 mitspielen. Die FIFA hatte zunächst einen Modus mit 16 Dreiergruppen beschlossen - doch der steht nun zur Debatte. Am Ende könnte ein Format mit 104 statt bislang 64 Spielen stehen - eine Steigerung um mehr als 60 Prozent.

48 Teams bedeuten mehr Spiele - mehr Spiele bedeuten mehr Geld

Warum 48 Teams? Die FIFA argumentiert, dass mehr Teams bessere Chancen "zur Entwicklung des Fußballs" bedeuten. Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fußballförderung sagte in Katar: "Wenn mehr Länder die Chancen auf die weltweite Bühne haben, werden sie mehr für die Entwicklung des Fußballs tun." Tatsächlich stehen andere Themen im Vordergrund.

Im Profifußball gilt bei vielen Verbänden immer noch die Faustregel, dass mehr Spiele mehr Geld bedeuten. In Russland 2018 nahm die FIFA rund fünf Milliarden Euro ein, in Katar 2022 geht die FIFA von mehr als sieben Milliarden aus. Der Bewerbungschef der WM 2026, Carlos Cordeiro sprach 2018 von möglichen Einnahmen in Höhe von mehr als 13 Milliarden Euro.

Dreiergruppen problematisch, Diskussion um Vierergruppen läuft

Bei der WM in Katar tragen die 32 Teams wie seit 1998 üblich insgesamt 64 Spiele aus. Für die Zeit ab 2026 sind mehrere Formate im Gespräch.

Dreiergruppen vor der K.o.-Runde (80 Spiele): 2017 beschloss die FIFA, das Turnier mit 16 Dreiergruppen zu bestreiten. Aus jeder Gruppe sollten die beiden besten Teams die K.o.-Runde mit dem Sechzehntelfinale erreichen. Das große Problem zusammengefasst: Dreiergruppen mit zwei Teams, die weiterkommen, können leicht zu absprachefähigen letzten Spielen führen, bei denen das spielfreie Team ausscheidet.

Vierergruppen vor der K.o.-Runde (104 Spiele): FIFA-Vizepräsident Victor Montagliani aus Kanada sagte im April 2022 der englischen "Times", dass der Modus mit Dreiergruppen "nicht in Stein gemeißelt" sei. Wenger sagte in Katar, dass auch zwölf Vierergruppen denkbar seien - die Diskussion über eine Änderung läuft längst. In den Vierergruppen könnten die jeweils beiden besten Teams plus die acht besten Gruppendritten das Sechzehntelfinale erreichen. Es wäre das aktuelle EM-Format der UEFA in verdoppeltem Ausmaß.

Weitere Formate: Denkbar sind auch ganz andere Wege, beispielsweise mit zwei Gruppenphasen oder Playoff-Runden vor oder nach den Gruppenphasen.

Größe WM-Turniere Jahr Teams Spiele 1930 13 18 1934 16 17 1938 15 18 1950 13 22 1954 16 26 1958 16 35 1962 16 32 1966 16 32 1970 16 32 1974 16 38 1978 16 38 1982 24 52 1986 24 52 1990 24 52 1994 24 52 1998 32 64 2002 32 64 2006 32 64 2010 32 64 2014 32 64 2018 32 64 2022 32 64 2026 48 ?

Vorbehalte bleiben auch gegen Vierergruppen

Das Ziel war eigentlich, insgesamt mehr Spiele auszutragen und mehr Länder teilnehmen zu lassen, gleichzeitig aber für einzelne Spieler die Belastung nicht zu steigern und bei maximal sieben Spielen pro Spieler zu bleiben. Der Modus der Dreiergruppen leistet all das.

Weltmeister nach sieben Spielen 2018: Die französischen Nationalspieler Kylian Mbappe (v.l.), Lucas Hernandez und Florian Thauvin

Bei den Vierergruppen käme ein achtes Spiel hinzu. Außerdem würde das Turnier zwangsläufig einige Tage länger dauern, was den ohnehin vollen Jahreskalender des Profifußballs von der FIFA über die UEFA bis hinunter zu den nationalen Ligen und Pokalwettbewerben weiter unter Druck setzt.

Entscheidung wohl 2023

Wenger sagte, dass noch keine Entscheidung getroffen sei, diese werde wahrscheinlich 2023 erfolgen. Über den Modus befinden muss der 37-köpfige FIFA-Rat.

Im FIFA-Rat sitzt bis März noch Peter Peters. DFB-Präsident Bernd Neuendorf will sich dann beim UEFA-Kongress als europäischer Vertreter in das FIFA-Gremium wählen lassen. Von den 37 Plätzen im FIFA-Rat stehen der UEFA neun zu, darunter muss sich eine Frau befinden.