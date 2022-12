FIFA WM 2022 "Will als Weltmeister weiterspielen" - Messi tritt vom Rücktritt zurück Stand: 18.12.2022 21:44 Uhr

Auf dem Höhepunkt abtreten? Nicht mit Lionel Messi. Der Superstar hat sich nach dem Triumph in Katar entschlossen, seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft doch fortzusetzen.

Nach dem Halbfinale stand für Lionel Messi eigentlich schon fest: Ein Spiel noch, und das war's. " Ich beende meine WM-Reise, indem ich mein letztes Spiel in einem Finale bestreite ", hatte Argentiniens Superstar angekündigt. Nachdem er aber am Sonntag (18.12.2022) endlich das erste Mal den WM-Pokal in die Luft stemmen durfte, hatte er offenbar doch wieder Lust auf mehr.

FIFA WM 2022 Drama gegen Frankreich - Magischer Messi feiert mit Argentinien den WM-Titel Argentinien holt sich in einem denkwürdigen Finale im Elfmeterschießen den dritten Weltmeister-Titel - Lionel Messi war der entscheidende Mann. Frankreich enttäuschte lange, kam aber durch Kylian Mbappé mehrmals wieder zurück.

"Nein, ich werde nicht aufhören"

Nach dem WM-Finale machte Messi einen Rückzieher, trat von seinem eigenen Rücktritt zurück. " Nein, ich werde nicht aufhören. Ich will als Weltmeister im Argentinien-Trikot weitermachen ", sagte der als bester Spieler des Turniers ausgezeichnete 35-Jährige zu TyC Sports. " Ich möchte noch ein paar Spiele als Weltmeister bestreiten."

Scaloni wünscht sich Messi bei WM 2026

172-mal ist Messi bislang für die "Albiceleste" aufgelaufen, erzielte 98 Tore und bereitete 55 Treffer vor. 2021 gewann er mit Argentinien die Copa America, nun auch die Weltmeisterschaft, nachdem er 2014 noch im Finale an Deutschland (0:1 nach Verlängerung) gescheitert war. Seine Bilanz wird Messi nun noch weiter aufpolieren, demnächst aller Voraussicht nach die 100-Tore-Marke knacken. Ob sein Rücktritt vom Rücktritt auch für die WM 2026 gilt (er wird dann 39 Jahre alt)?

Sein Nationaltrainer Lionel Scaloni hofft zumindest, dass dem so ist. " Wir müssen ihm einen Platz offen halten bei der nächsten WM 2026. Wenn er möchte, ist er dabei. Er wird immer das Recht haben zu sagen, ob er für Argentinien spielen möchte oder nicht ", sagte der 44-Jährige. " Es ist eine Ehre, ihn trainieren zu dürfen. Es sucht seinesgleichen, was er seinen Mitspielern gibt, sowas habe ich noch nie erlebt ."