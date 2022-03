Am Donnerstag (24.03.2022) treffen Schottland und Polen im Hampden Park in Glasgow aufeinander. Beide Verbände einigten sich auf das Spiel, nachdem ihre Partien in den Playoffs der europäischen Fußball-WM-Qualifikation abgesagt worden waren. Schottland sollte gegen die Ukraine spielen, Polen hätte in Russland antreten sollen.

Das Freundschaftsspiel soll nun Geld bringen - für die Menschen in der Ukraine, die unter dem Angriffskrieg Russlands leiden. 10 britische Pfund (etwa zwölf Euro) pro verkaufter Eintrittskarte (Erwachsene 25 bis 30 Pfund) sollen an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF gehen.