Silvan Widmer brachte die Schweiz am Freitag (12.11.2021) im Olympiastadion in Rom in Führung, am Ende holte sein Team im Spiel gegen Italien ein 1:1. "Es war für mich ein ganz spezieller Moment, ein wichtiges Tor" , sagte Widmer im schweizerischen Fernsehen SRF. Es könnte allerdings noch viel wichtiger werden.

Kompletter Gleichstand am letzten Spieltag möglich

Beide Teams gehen am Montag mit 15 Punkten in den letzten Spieltag. 13:2 Tore hat Italien, 11:2 Tore weist das Konto der Schweiz auf. Sollte die Schweiz beispielsweise ihr Spiel gegen Bulgarien 3:0 gewinnen und Italien 1:0 in Nordirland siegen, wäre der vollständige Gleichstand nach Punkten und Toren erreicht, auch mehrere andere Resultate könnten diesen Zustand herstellen.

In FIFA-Wettbewerben - und ein solcher ist die WM-Qualifikation - gilt im Gegensatz zu UEFA-Wettbewerben wie in der Bundesliga bei Punktgleichheit zuerst die Tordifferenz, dann der direkte Vergleich. Und der wiederum führt zu dem Tor von Silvan Widmer.