WM-Nominierungen Die Sportschau-Experten über das deutsche Team Stand: 10.11.2022 18:29 Uhr

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2022 steht fest. Die Einschätzung der ARD-Experten Thomas Broich, Almuth Schult und Thomas Hitzlsperger.

Jetzt ist klar, welche deutschen Spieler zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar reisen dürfen. Für Nationaltorhüterin Almuth Schult ist das ein starker Kader: "Ich bin gespannt und freue mich." Auch Thomas Hitzlsperger ist zufrieden mit der Auswahl von Hansi Flick: "Es gibt sehr viele gute Spieler. Es gibt sehr harte Entscheidungen, aber auch viele, die sehr nachvollziehbar sind."

Überraschungen in Angriff und Mittelfeld

Besonders die Qualität in der Offensive gefällt den Experten. Thomas Broich freut sich, dass Leistungen und Form belohnt wurden. Das zeigt sich auch bei den vielleicht größten Überraschungen: "Gerade Niclas Füllkrug ist ein Spieler, der sich das sehr verdient hat", sagt Schult. Broich freut es, mit Füllkrug vorne noch einen anderen Spielertypus – einen Brecher – zu haben.

Auch von Youssoufa Moukoko und Mario Götze schwärmt Broich: "Wunderbare Fußballer, die auf einem engen Raum operieren und Unterschiedsspieler sein können." Für Almuth Schult ist die Nominierung Moukokos eine gute Entscheidung: "Wenn man früh bei der Nationalmannschaft Erfahrungen sammelt – egal ob man spielt, oder nicht – ist es wichtig für die Entwicklung des Charakters." Turniererfahrung könne man nicht ersetzen.

Mit Spielern wie Musiala, Müller oder Gündogan sieht Thomas Hitzlsperger das Mittelfeld als hochgradig besetzt an. Man brauche die Qualität um Tore zu schießen, aber auch Spieler wie Joshua Kimmich, um die Abwehr zu schützen: "Die Abwehr war anfällig und dort gibt es Entscheidungen, die vielleicht zu diskutieren sind."

Sorgen in der Defensive

Für Thomas Broich ist die Defensive der schwächste Mannschaftsteil – die Torhüter ausgenommen: "Wenn man ganz ehrlich ist, haben wir mit Antonio Rüdiger nur einen Topverteidiger bei einem internationalen Topverein." Auch Thomas Hitzlsperger meint deshalb, dass man sich auf ein gutes Zusammenspiel in der Abwehr verlassen müsse.

Überrascht ist Almuth Schult von der Entscheidung von Hansi Flick, Mats Hummels nicht mitzunehmen. Damit hätte sie nicht gerechnet, so die Nationalspielerin.

Wenig Überraschung im Tor

"Über die Torhüter müssen wir auch nicht lange sprechen", sagt Thomas Hitzlsperger. "Das ist Weltklasse." In den letzten Wochen wurde zwar spekuliert, ob vier Torhüter mit nach Katar reisen.

Doch Flick bleibt bei drei Torhütern. Die richtige Entscheidung, sagt Schult: "Weil normalerweise einfach keine vier Torhüter benötigt werden. Wenn man einen Feldspieler mehr mitnimmt, ist man dahingehend flexibler aufgestellt."

"Es braucht vier ganz besondere Wochen"

In Mittelfeld und Angriff ist der Kader höherwertig besetzt als in der Defensive – darin sind sich die Experten einig. Thomas Hitzlsperger meint, dass die Mannschaft gut zusammengesetzt ist und sie Erfolgaussichten hat.