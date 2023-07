FIFA Frauen WM Niederlande trotzen USA ein Remis ab Stand: 27.07.2023 04:58 Uhr

Die Niederlande haben Titelverteidiger USA bei der WM in Australien und Neuseeland ein Remis abgetrotzt. Das Topduell der Gruppe E endete am Donnerstag (27.07.2023) 1:1. Für die Amerikanerinnen war es der erste Punktverlust bei einer Weltmeisterschaft nach zuvor 13 Siegen in Folge.

Von Hanno Bode

Beide Teams haben vor dem abschließenden Spieltag am kommenden Dienstag (01.08.2023) nun vier Punkte auf dem Konto und sollten im Normalfall die beiden ersten Gruppenplätze unter sich ausmachen. In einer Partie auf fußballerisch und taktisch hohem Niveau brachte Jill Roord die Niederländerinnen in Wellington in der 17. Minute in Führung. Lindsey Horan sorgte nach dem Seitenwechsel für den Ausgleich (62.) und dafür, dass "Oranje" nicht erfolgreich für die Niederlage im WM-Finale 2019 Revanche nehmen konnte.

In der Schlussphase war der viermalige Weltmeister dem Sieg deutlich näher als die Europäerinnen, die allerdings für sich beanspruchen konnten, in der ersten Häflte die bessere Mannschaft gewesen zu sein.

DeMelo mit erster Chance für die USA

"USA, USA, USA", hallte es bereits weit vor Beginn des Duells zwischen dem Titelverteidiger und dem Vize-Weltmeister durchs weite Rund des Wellington Regional Stadiums. Die amerikanischen Fans waren deutlich in der Überzahl und hoffnungsfroh, dass ihr Team an den überzeugenden Auftritt im Auftaktspiel gegen Vietnam (3:0) würde anknüpfen können.

Die Elf von Coach Vlatko Andonovski startete schwungvoll, erzielte durch aggressives Pressing viele Ballgewinne und kam durch Savannah DeMelo, deren Schuss aber recht deutlich das Ziel verfehlte, zum ersten nennenswerten Abschluss der Partie (10.).

USA finden gegen starke "Oranje"-Abwehr kaum Lösungen

Das war es dann aber auch schon mit der Offensiv-Herrlichkeit des Titel-Topfavoriten im ersten Abschnitt. In der Folge fanden die Amerikanerinnen mit Ausnahme eines Schusses von Trinity Rodman aus 20 Metern, den Keeperin Daphne van Domselaar abwehrte (18.), aus dem Spiel heraus keine Lösungen mehr, um den kompakten niederländischen Defensivverbund auseinanderzureißen. Lediglich nach ruhenden Bällen sorgte der viermalige Weltmeister noch hin und wieder für ein wenig Gefahr.

Die Betonung liegt allerdings auch hier auf "ein wenig". Insgesamt zeigte die Andonovski-Mannschaft in den ersten 45 Minuten eine enttäuschende Vorstellung.

Roord bringt die Niederlande in Führung

Ganz anders die "Löwinnen". Nach der etwas wackeligen Anfangsphase bekamen die Europäerinnen mit zunehmender Dauer immer mehr Stabilität in ihr Spiel und gingen gleich mit ihrer ersten Chance in Führung: Victoria Pelova legte für Roord auf, die Keeperin Alyssa Naeher mit einem Schuss ins lange Eck bezwang. Hernach traten die Niederländerinnen noch selbstbewusster auf.

Mit einem taktisch exzellenten Auftritt verteidigten sie ihre Führung und waren sogar dem 2:0 ganz nah, als Dominique Janssen abzog und sich ihr Schuss aufs Tornetz senkte (29.). Die Pausenführung von "Oranje" war verdient.

Horan gleicht nach Eckstoß aus

In der Halbzeit gab es dann allerdings eine Hiobsbotschaft für die Europäerinnen. Abwehrchefin Stefanie van der Gragt signalisierte, nicht weiterspielen zu können. Für die angeschlagene Innenverteidigerin von Inter Mailand kam Aniek Nouwen in die Partie. Bei den USA ersetzte Rose Lavelle die weitgehend wirkungslose DeMelo. Und die Einwechslung der 28 Jahre alten Mittelfeldakteurin zahlte sich aus. Sie war es, die in der 62. Minute einen Eckstoß auf den kurzen Pfosten schlug und dort Horan fand, die den Ball in unwiderstehlicher Manier in die Maschen köpfte.

Kurz darauf jubelten die Amerikanerinnen erneut. Diesmal jedoch zu früh. Denn Alex Morgan stand bei ihrem Treffer im Abseits (67.). Nichtsdestotrotz: Der Titelverteidiger zeigte nun ein ganz anderes Gesicht als noch in Hälfte eins.

USA in der Schlussphase dem Sieg nah

Die Niederländerinnen, die wie befürchtet auf Angreiferin Lineth Beerensteyn (Knöchelverletzung) verzichten mussten, hatten erst in der 80. Minute durch Esmee Brugts ihre erste Chance im zweiten Durchgang. Der Schuss der 19-Jährigen wurde allerdings zur Ecke geklärt. Auf der Gegenseite verpassten Trinity Rodman (82.), Sophia Smith (84.) und Morgan (86.) das 2:1 für die USA. Es waren die letzten Chancen einer unterhaltsamen und spannenden Begegnung.