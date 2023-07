FIFA Frauen WM Trotz Knöchelverstauchung: Bacha bleibt in Frankreich-Kader Stand: 16.07.2023 15:38 Uhr

Die französische Verteidigerin Selma Bacha hat sich bei der WM-Generalprobe am Freitag (14.07.2023) gegen Australien eine schwere Knöchelverletzung zugezogen. Trotz der Ungewissheit, wann die 22-Jährige wieder einsatzbereit sein wird, bleibt sie vorerst im Kader von "Les Bleues".

Mit Tränen in den Augen wurde die Defensivspezialistin von Olympique Lyon in der Nachspielzeit des Duells mit den "Matildas" (0:1) per Trage vom Platz gebracht. Ein paar Stunden später gab es nach einer Röntgenaufnahme zumindest leichte Entwarnung: Bacha hatte sich nicht den befürchteten Knöchelbruch zugezogen. Am Tag darauf wurde bei einer MRT-Untersuchung dann eine Verstauchung des linken Knöchels diagnostiziert.

Aufgrund der momentan noch starken Schwellung war es den Ärzten jedoch nicht möglich, eine genaue Prognose über den Heilungsverlauf zu geben.

Die 22-Jährige muss derzeit auf Krücken gehen, sodass zumindest ihr Einsatz im ersten Gruppenspiel Frankreichs gegen Außenseiter Jamaika am kommenden Sonntag (23.07.2023, 12 Uhr, im Livestream bei sportschau.de) ausgeschlossen zu sein scheint. Ein längerfristiger Ausfall der Top-Verteidigerin würde das Team von Coach Hervé Renard fraglos schwächen.

"Es ist schrecklich für uns und für sie, dass sie verletzt ist. Aber wir haben gutes medizinisches Personal, das sein Handwerk versteht und sich gut um sie kümmert. Wir hoffen, dass sie schnellstmöglich zurückkommt", sagte ihre Lyoner Teamkameradin Vicki Becho, die 2019 gemeinsam mit Bacha U19-Europameisterin wurde.