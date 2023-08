Dänemark will "australische Party zerstören" Pernille Harder - Eine Frau gegen eine ganze Nation Stand: 06.08.2023 16:43 Uhr

Im Achtelfinale der Frauen-WM kommt es zu einem ungleichen Duell. Gastgeber Australien ist voller Euphorie, Dänemark hat bisher enttäuscht. Pernille Harder ist am Montag (07.08.2023, live im Stream auf sportschau.de und in der ARD) bei den Europäerinnen wieder gefragt.

Es kommt doch immer wieder vor, dass der Fußball seine eigenen Gesetze bricht. Wenn eine Einzelperson das Kollektiv, das eigentlich über Wohl und Wehe entscheiden soll, Spiele nahezu im Alleingang auf die eigene Seite zieht. So geschehen im Achtelfinale zwischen Schweden und den USA, als Torhüterin Zecira Musovic ihr Team mit einer Vielzahl von tollen Paraden bis ins Elfmeterschießen trug, wo es schließlich den Sieg gab.

Die 27-Jährige war eine eher unerwartete Heldin, wenn aber Australien und Dänemark am Montag (07.08.2023) um einen weiteren Platz unter den besten Acht beim WM-Turnier spielen, steht eine Fußballerin im Blickpunkt, die eigentlich nichts anderes gewöhnt ist: Pernille Harder. Sie ist die Spielerin, die sich gegen ein ganzes Land stemmen muss.

Gustavsson weiß um große Bedeutung von Harder

Dänemark spielte bislang eine recht enttäuschende Weltmeisterschaft, dass es dennoch für den Einzug ins Achtelfinale reichte, liegt in erster Linie an Harder, die in den entscheidenden Momenten für ihr Team da war. Dabei hatte es bereits einige Querelen gegeben, die Topspielerin, die ab der nächsten Saison beim FC Bayern München spielen wird, beschwerte sich darüber, von ihrem Trainer Lars Sondergaard im Spiel gegen England (0:1) als Mittelstürmerin aufgestellt worden zu sein.

Im Gruppenfinale gegen Haiti (2:0) führte Harder ihr Team von der Zehnerposition wieder zum Sieg. Und das soll nun auch gegen den euphorisierten Co-Gastgeber Australien geschehen, der nach dem entscheidenden 4:0 im letzten Vorrundenspiel gegen Kanada von ganz großen Dingen träumt. " Ich weiß alles darüber, was Harder für ihr Land und den Fußball in Dänemark bedeutet. Aber sie bedeutet nicht nur viel für Dänemark, sondern auch für den Frauenfußball und Fußball allgemeinen ", ehrte sie Australiens Trainer Tony Gustavsson.

Australien ist trotz der bisherigen WM gewarnt

Gleichwohl ist den "Matildas" bewusst, dass sie sich trotz der bisher dürftigen dänischen Leistungen nicht nur auf Harder fokussieren dürfen. " Wir alle kennen sie, aber auch die anderen Spieler im dänischen Team, weil sie viel Qualität haben ", sagte Caitlin Ford. " Wenn wir dafür sorgen, dass sie ihre Bestleistung zeigen können, sind das Spielerinnen, die das Spiel verändern können und nur einen Moment brauchen, um es zu entscheiden ."

Das australische Team ist grundsätzlich wenig sparsam darin, dem Gegner größtmögliche Verehrung entgegen zu bringen. " Ich muss sagen, dass ich von der Leistung Dänemarks sehr beeindruckt bin. Sie haben in drei Spielen nur ein Gegentor kassiert und waren gegen England sogar nahe an einem Unentschieden ", sagte Gustavsson. Die Statistik ist zwar nicht falsch, aber gerade das Offensivspiel ist doch weit weg von der Weltspitze. Da sorgt eben nur Harder für Glanzmomente.

Dänemark lebt "einen Traum", Australien kämpft "um Leben und Tod"

Dennoch hat es das dänische Team erstmals seit 28 Jahren wieder geschafft, die K.o.-Runde zu überstehen - entsprechend ist Sondergaard überzeugt, dass sein Team weiter erfolgreich sein kann. " Im Moment leben wir einen Traum und wir hoffen, dass dieser Traum noch ein paar Wochen andauern kann ", sagte der 64-Jährige. " Wir glauben, dass wir es schaffen können, das ist das Wichtigste. Es ist unsere Aufgabe, die australische Party zu zerstören. "

Die Gastgeberinnen sehen das natürlich anders. Das Spiel gegen Dänemark vor riesiger Kulisse im Accor Stadium in Sydney soll nach der Kanada-Gala nur die nächste Etappe der Feierlichkeiten werden. " Diese Spielerinnen haben sich schon in einem Spiel, in dem sie mit dem Rücken zur Wand standen, bewiesen ", sagte Gustavsson. " Auch jetzt wird es ein Kampf um Leben und Tod und wenn wir unsere beste Leistung bringen, wissen wir, dass wir jeden schlagen können. "