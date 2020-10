Als der FC Bayern am Samstag (24.10.2020) Eintracht Frankfurt 5:0 besiegt hatte, nahm sich der Trainer Hansi Flick Zeit, um die Fragen der Medienvertreter zu beantworten. Es ging dann erstaunlich oft um einen Spieler, der gar nicht gespielt hatte: Serge Gnabry. Vor einigen Tagen war Gnabry positiv auf Covid-19 getestet worden und anschließend in Quarantäne versetzt worden. Nun war sich Flick allerdings gar nicht mehr so sicher, ob sich Gnabry wirklich infiziert hatte.

"Es ist so, dass die Dinge so sind, wie sie sind, und das müssen wir so annehmen" , sagte Flick. Mindestens drei weitere Tests waren seitdem negativ gewesen, auch ein Antigen-Test soll so ausgefallen sein. Also sagte Flick: "Es kann auch sein, dass er einer der wenigen Fälle ist, die falsch positiv getestet wurden." Das sah auch das Münchner Gesundheitsamt so und entließ Gnabry am Sonntagabend (25.10.2020) aus der Quarantäne.

Für die Bayern und den Spieler Gnabry sind das sehr gute Nachrichten, doch sie sorgen auch für einige Verwirrung. Es stellt sich schon die Frage: Wie soll man damit umgehen, wenn positive Test-Ergebnisse schon kurz darauf nicht mehr positiv sind?