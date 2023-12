"Endspiel" gegen Liverpool Blessin überzeugt bei Union Saint-Gilloise Stand: 14.12.2023 12:33 Uhr

Alexander Blessin ist mit Union Saint-Gilloise aktuell belgischer Tabellenführer. In Deutschland ist der Trainer bislang ein weitgehend unbeschriebenes Blatt.

Von Philipp Myrrhe und Jakob Schätzle

Am heutigen Donnerstag heißt es für Union Saint-Gilloise "alles oder nichts", wenn es darum geht, im letzten Europa-League-Gruppenspiel gegen den FC Liverpool das Überwintern in einem europäischen Wettbewerb zu sichern. An der Seitenlinie des beglischen Tabellenführers steht Alexander Blessin - ein deutscher Trainer, der in seiner Heimat jedoch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt ist.

Erfolge mit Leipziger Youngstars

Eingefleischten Fußballfans dürfte Blessin allerdings sehr wohl ein Begriff sein, denn seine aktive Karriere verbrachte der gebürtige Stuttgarter größtenteils in Deutschland. Bei den Stuttgarter Kickers kam er auf 45 Zweitligaeinsätze, für den Stadtrivalen VfB Stuttgart abolvierte er sogar sieben Bundesligapartien.

Seine Trainer-Karriere begann er 2012 im Jugendbereich von RB Leipzig, wo er unter anderem den ersten Platz in der B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost 2018 feierte. Während seiner Zeit in Leipzig förderte Blessin heutige Profis wie den Mainzer Tom Krauß oder Mads Bidstrup, der für RB Salzburg bereits in der Champions League zum Einsatz kam.

Blessin sammelt Erfahrung in Belgien und Italien

Zur Saison 2020/21 entschied sich Blessin für den Schritt in den Profifußball – und ins Ausland. Der damals 47-Jährige übernahm den KV Oostende und formte den belgischen Erstligisten von einem Abstiegskandidaten mit hohem Trainerverschleiß zu einem Anwärter aufs internationale Geschäft. Oostende, das zuvor in 16 Monaten fünf Trainer beschäftigt hatte, scheiterte mit Blessin erst in den Playoffs um die Conference League.

Blessin und Belgien – das passt irgendwie. Nach einem elfmonatigen Intermezzo beim FC Genua in Italien kehrte der Trainer zurück ins Königreich und heuerte im Sommer 2023 beim belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise an.

Neue Herausforderung beim Ex-Klub von Boniface und Undav

Seine neue Station ist in Deutschland nicht gänzlich unbekannt – zum einen aus der Europa League als Gegner von Union Berlin und Bayer 04 Leverkusen in der vergangenen Spielzeit, zum anderen aufgrund von prominenten Ex-Spielern wie Victor Boniface und Deniz Undav, die mittlerweile erfolgreich in der Bundesliga stürmen. Und auch Blessins Vorgänger hat es mittlerweile nach Deutschland verschlagen: Karel Geraerts trainiert seit Oktober den FC Schalke 04.

Nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch im Kader gab es in der Sommerpause viel Bewegung. Neben dem nach Leverkusen abgewanderten Boniface (31 Spiele, sieben Tore für USG) ließ man mit Teddy Teuma (32 Spiele, neun Tore) zu Stade Reims und Senne Lynen (32 Spiele) zu Werder Bremen weitere Stammspieler ziehen.

Die Bundesliga hat Blessin auf dem Radar

Auch mit einer neu zusammengestellten Mannschaft gelang es Blessin, erfolgreichen Fußball spielen zu lassen. Nach 17 Spieltagen grüßt Union Saint-Gilloise von der Tabellenspitze, hat das beste Torverhältnis und bereits ein Sechs-Punkte-Polster auf den zweitplatzierten RSC Anderlecht.

Blessins Fußball ist geprägt von zahlreichen Torabschlüssen. Dieser Stil weckte auch in Deutschland Interesse und so soll Blessin bereits bei einigen Bundesligisten als Chefcoach im Gespräch gewesen sein, zuletzt angeblich im April 2023 beim VfB Stuttgart. Bei den Schwaben entschied man sich aber bekanntlich für Sebastian Hoeneß.

Überwintert Saint-Gilles in Europa?

Wesentlich wichtiger als die Bundesliga dürfte für Blessin aktuell die Europa League sein: Im abschließenden Gruppenspiel am Donnerstag (18.45 Uhr) steht kein geringerer Gegner vor der Tür als der FC Liverpool, der bereits sicher als Tabellenführer in die nächste Runde eingezogen ist.

Um als Tabellenzweiter in die Europa-League-Playoffs zu kommen, muss Union Saint-Gilloise mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen und auf einen Linzer Heimsieg gegen Toulouse hoffen. Sollte Linz nicht gewinnen, sind zumindest der dritte Tabellenplatz und die damit verbundenen Playoffs für die Conference League sicher. Das würde sicher auch Blessins Bekanntheit in Deutschland keinen Abbruch tun.