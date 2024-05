Europa-League-Finale Leverkusen mit Wirtz in der Startelf gegen Atalanta Stand: 22.05.2024 20:10 Uhr

Bayer Leverkusen kann im Finale der Europa League in Dublin gegen Atalanta Bergamo auf den zuletzt angeschlagenen Florian Wirtz zurückgreifen. Das Spiel läuft ab 21 Uhr live in der Radio-Reportage und im Ticker bei der Sportschau).

Mit Ausnahmekönner Florian Wirtz in der Startelf greift Bayer Leverkusen nach dem ersten internationalen Titel seit 36 Jahren. Der zuletzt angeschlagene Nationalspieler läuft im Endspiel der Europa League gegen Atalanta Bergamo erstmals seit dem Halbfinal-Hinspiel bei der AS Rom (2:0) Anfang Mai von Beginn an auf.

Kovar im Leverkusener Kasten

Torhüter Matej Kovar erhält am Mittwochabend (22.05.2024) in Dublin wie schon in der gesamten Europacup-Saison den Vorzug vor Kapitän und Stammkeeper Lukas Hradecky.

Boniface und Schick zunächst auf der Bank

Im Vergleich zum letzten Bundesliga-Spieltag gegen den FC Augsburg nimmt Trainer Xabi Alonso vier Veränderungen vor. Neben Wirtz rücken auch Dauerbrenner Granit Xhaka, Exequiel Palacios und Josip Stanisic ins Team. Wie schon im Halbfinale in Rom läuft die Werkself gegen Bergamo ohne echten Stürmer auf.

Europa-League-Sieger seit 2010 Saison Sieger Finalist Ergebnis 2009/2010 Atletico Madrid FC Fulham 2:1 n.V. 2010/2011 FC Porto Sporting Braga 1:0 2011/2012 Atletico Madrid Athletic Bilbao 3:0 2012/2013 FC Chelsea Benfica Lissabon 2:1 2013/2014 FC Sevilla Benfica Lissabon 4:2 i.E. 2014/2015 FC Sevilla Dnipro Dnipropetrowsk 3:2 2015/2016 FC Sevilla FC Liverpool 3:1 2016/2017 Manchester United Ajax Amsterdam 2:1 2017/2018 Atletico Madrid Olympique Marseille 3:0 2018/2019 FC Chelsea FC Arsenal 4:1 2019/2020 FC Sevilla Inter Mailand 3:2 2020/2021 FC Villarreal Manchester United 11:10 i.E. 2021/2022 Eintracht Frankfurt Glasgow Rangers 5:4 i. E. 2022/2023 FC Sevilla AS Rom 4:1 i.E.