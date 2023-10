2. Spieltag in der Europa League Groß verhilft Brighton zum erstem Punkt in Europa Stand: 05.10.2023 20:56 Uhr

Auch dank des Premierentreffers von Nationalspieler Pascal Groß in einem europäischen Vereinswettbewerb hat Brighton & Hove Albion im zweiten Gruppenspiel in der Europa League den ersten Punkt eingefahren.

Die internationalen Debütanten aus der Premier League kamen am Donnerstag (05.10.23) bei Olympique Marseille nach 0:2-Halbzeitrückstand noch zu einem 2:2, bleiben aber Schlusslicht der Gruppe B. Der 32 Jahre alte Groß, der im September seine ersten Spiele für das DFB-Team bestritten hatte, traf in der 54. Minute zum Anschluss für die Gäste, die zum Auftakt 2:3 gegen AEK Athen verloren hatten. Kurz vor Schluss glich Joao Pedro (88.) per Foulelfmeter aus.

Gruppe B: Ajax nur 1:1in Athen

Der zuletzt mit völligem Chaos aufgefallene niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam muss weiter auf den ersten Pflichtspielsieg seit Ende August warten. Im Parallelmatch der Gruppe B kam Ajax bei AEK trotz früher Führung nur zu einem 1:1 (1:0).

Nationalspieler Steven Bergwijn (30.) traf per Foulelfmeter für die Gäste, der Ex-Leverkusener Domagoj Vida (75.) glich für die Griechen aus. Der sechsmalige Europapokalsieger liegt in der niederländischen Eredivisie nur auf Platz 15.

Das wegen Zuschauer-Ausschreitungen abgebrochene und später fortgesetzte Derby gegen den Erzrivalen Feyenoord Rotterdam hatte Ajax 0:4 verloren, zudem schlug die Trennung vom deutschen Sportdirektor Sven Mislintat hohe Wellen.

Gruppe D: Auswärtssiege für Graz und Atalanta

Über den ersten Sieg in der Europa League freut sich Sturm Graz. Die Österreicher gewannen dank eines Treffers von William Bøving mit 1:0 bei Raków Częstochowa aus Polen. Die allenige Tabellenführung übernahm Atalanta Bergamo. Die Oberitaliener siegten bei Sporting Lissabon mit 2:1 (2:0).

Gruppe A: Bačka Topola und Piräus teilen sich Punkte

In der Freiburger Gruppe A rangieren die Breisgauer trotz der Niederlage gegen West Ham auf Rang zwei. Die beiden Gruppengegner TSC Bačka Topola und Olympiakos Piräus nahmen sich beim 2:2 Punkte ab und rangieren mit jeweils einem Zähler hinter den Freiburgern.

Hochspannung in Gruppe C: Limassol und Betis siegen

Aris Limassol (Zypern) und Betis Sevilla feierten in Gruppe C jeweils 2:1-Heimsiege. Limassol schlug die Glasgow Rangers, Sevilla behielt über Sparta Prag die Oberhand. In dieser Gruppe haben somit alle vier Teams nach zwei Spieltagen drei Punkte.