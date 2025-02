Auslosung des Achtelfinals Europa League - Frankfurt trifft auf Amsterdam Stand: 21.02.2025 14:36 Uhr

Eintracht Frankfurt, letztes deutsches Fußball-Team in der Europa League, bekommt es im Achtelfinale mit Ajax Amsterdam zu tun.

Das hat die Auslosung am Freitag (21.02.2025) in Nyon ergeben. Auch FCSB Bukarest wäre im neuen Modus mit Lospaaren ein möglicher Gegner gewesen, bekam aber Olympique Lyon zugelost. Im Hinspiel am 6. März tritt Frankfurt auswärts an und hat dann im Rückspiel am 13. März Heimvorteil.

"Ajax ist eine sehr gute Mannschaft, ein schwieriger Gegner. Wir freuen uns auf die Spiele", sagte Sportvorstand Markus Krösche bei Sky.

In einem möglichen Viertelfinale könnte Frankfurt auf AZ Alkmaar aus den Niederlanden oder auf den englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur treffen. Auch hier, das ergab die Auslosung, würde die Eintracht zunächst auswärts antreten. 2022 hatten die Frankfurter die Europa League gewonnen.

Fenerbahce gegen Rangers

Fenerbahce Istanbul hat im Achtelfinale die Glasgow Rangers als Gegner. Spannend dürften auch die Duelle zwischen Real Sociedad und Manchester United sowie AS Rom und Athletic Bilbao werden.

Die Lose zog der ehemalige spanische Profi Aritz Aduriz. Er hatte für Athletic Bilbao und den FC Valencia 37 Tore in 66 Partien in Europa und Champions League erzielt.

Das Europa-League-Achtelfinale Heim Gast Viktoria Pilzen Lazio Rom FK Bodø/Glimt Olypiakos Piräus Ajax Amsterdam Eintracht Frankfurt AZ Alkmaar Tottenham Hotspur Real Sociedad Manchester United FCSB Bukarest Olympique Lyon Fenerbahce Istanbul Glasgow Rangers AS Rom Athletic Bilbao

Der Turnierbaum der Europa League

Conference League: Chelsea gegen Kopenhagen

Die Conference League geht nach dem Playoff-Aus des FC Heidenheim ab dem Achtelfinale ohne deutsche Beteiligung weiter. Die spannendste am Freitag ausgeloste Paarung dürfte in Kopenhagen stattfinden, wo der dortige FC im Hinspiel den FC Chelsea empfängt. AC Florenz trifft auf Panathinaikos. Die Termine für Hin- und Rückspiel sind parallel zur Europa League am 6. und 13. März angesetzt.

Das Europa-League-Achtelfinale Heim Gast Betis Sevilla Vitoria Guimaraes Jagiellonia Bialystok Cercle Brügge NK Celje FC Lugano Panathinakos Athen AC Florenz FK Borac Banja Luka SK Rapid Wien Paphos FC Djurgardens IF Molde FK Legia Warschau FC Kopenhagen FC Chelsea