Ziehung in Nyon Achtelfinale der Champions League wird Freitag ausgelost Stand: 15.02.2025 21:15 Uhr

Das Achtelfinale der Champions League wird am Freitag ausgelost, die Ziehung in der UEFA-Zentrale in Nyon beginnt um 12 Uhr.

Wie bei der Auslosung der Zwischenrunde (Playoffs) gibt es sogenannte Lospaare unter den bereits qualifizierten Achtelfinalisten. Alle Teams, die mitspielen, werden vorab wissen, welche zwei Gegner möglich sind.

Diese Konstellation ergibt sich aus dem Turnierbaum (Tabellenplätze in Klammern):

Der Sieger aus Feyenoord Rotterdam gegen AC Mailand (Hinspiel 1:0) spielt gegen Arsenal oder Inter Mailand.

Der Sieger aus Juventus Turin gegen PSV Eindhoven (Hinspiel 2:1) spielt gegen Arsenal oder Inter Mailand.

Der Sieger aus Celtic Glasgow gegen Bayern München (Hinspiel 1:2) spielt gegen Atlético Madrid oder Bayer Leverkusen .

(Hinspiel 1:2) spielt gegen Atlético Madrid oder . Der Sieger aus Manchester City gegen Real Madrid (Hinspiel 2:3) spielt gegen Atlético Madrid oder Bayer Leverkusen .

. Der Sieger aus Sporting Lissabon gegen Borussia Dortmund (Hinspiel 0:3) spielt gegen Lille OSC oder Aston Villa.

(Hinspiel 0:3) spielt gegen Lille OSC oder Aston Villa. Der Sieger aus FC Brügge gegen Atalanta Bergamo (Hinspiel 2:1) spielt gegen Lille OSC oder Aston Villa.

Der Sieger aus AS Monaco gegen Benfica Lissabon (Hinspiel 0:1) spielt gegen FC Liverpool oder FC Barcelona.

Der Sieger aus Stade Brest gegen Paris Saint-Germain (Hinspiel 0:3) spielt gegen FC Liverpool oder FC Barcelona.

Damit ist ein Aufeinandertreffen zwischen zwei Klubs aus der Bundesliga möglich: Bayern München könnte auf Bayer Leverkusen treffen.

Die besten acht Teams der Abschlusstabelle haben das Achtelfinale direkt erreicht und haben als "gesetzte" Teams im Rückspiel Heimrecht. Die Playoff-Sieger spielen in den Hinspielen zu Hause. Die Auswärtstorregel gilt seit 2021 nicht mehr.

Turnierbaum der Champions League

Die Auslosung läuft so:

Die Position im Turnierbaum der acht Playoff-Sieger ist bereits bei der Auslosung der Playoffs festgelegt worden.

Es gibt vier Lostöpfe. In jedem liegt ein Lospaar, beispielsweise Bayer Leverkusen und Atlético Madrid.

Jeweils beide Teams werden einer der beiden möglichen Positionen im Turnierbaum zugelost.

Teams aus demselben Land können aufeinandertreffen. Diese Einschränkung galt nur in der Ligaphase. Auch Klubs, die bereits in der Ligaphase gegeneinander gespielt haben, können in eine Begegnung gelost werden.

Weitere Auslosung für Heimrecht ab Viertelfinale

Anschließend wird weiter gelost, um festzulegen, wie das Heimrecht in den weiteren K.o.-Runden verteilt wird. Die gleiche Prozedur gibt es dann für das Halbfinale.

Für das Finale gab es früher ebenfalls eine Auslosung, neuerdings hat eine zuvor festgelegte Hälfte des Turnierbaums "Heimrecht" im Finale (in der Grafik oben ist es die untere Hälfte), dass aber eh nur technische Dinge wie die Auswahl der Trikots betrifft.

Die weiteren Termine

Achtelfinale: 4./5. und 11./12. März

Viertelfinale: 8./9. und 15./16. April

Halbfinale: 29./30. April und 6./7. Mai

Endspiel in München: 31. Mai

Blick in das Stadion in München

"Lospaare" - was soll das eigentlich?

Das System der "Lospaare" verhindert, dass ein Team absichtlich versucht, sich für eine vermeintlich leichtere Seite des Turnierbaums zu qualifizieren.

Das Prinzip lässt in den drei europäischen Wettbewerben zudem eine organisatorische Hintertür, wenn politisch verbotene Spiele ausgeschlossen werden sollen. Das gilt beispielsweise für Begegnungen zwischen Teams aus Aserbaidschan und Armenien oder aus Kosovo und Serbien.

Die Hintergründe der Reform

Der neue Modus ist Teil der Reform des Europapokals zur Saison 2024/25. Die UEFA wollte dem Trend entgegenwirken, dass vor dem letzten Spieltag in den Gruppen bereits viele Entscheidungen gefallen waren. Das neue Format bringt zwar Aufregung in den letzten Spieltag. Doch auch im neuen Format gibt es Teams, für die es um nichts mehr geht und Spiele ohne jede Bedeutung wie die Partie zwischen Sturm Graz und RB Leipzig.