Europa League Die wichtigsten Fragen zum Halbfinal-Einzug von Bayer Leverkusen Stand: 21.04.2023 11:01 Uhr

Nach dem Einzug ins Halbfinale der Europa League ist Bayer Leverkusen das letzte deutsche Team im Europapokal. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Duell gegen AS Rom.

Wer übertragt Bayer Leverkusen gegen AS Rom?

Auf sportschau.de können Sie die Partien live im Ticker und im Audiostream verfolgen. TV-Rechteinhaber ist RTL, ob die Spiele im linearen Fernsehen übertragen werden oder lediglich im Stream, ist noch nicht bekannt gegeben worden.

Wann findet das Halbfinale der Europa League statt?

Am Donnerstag, den 11. Mai, steigt das Hinspiel in Rom. Die Entscheidung fällt eine Woche später in der Leverkusener BayArena. Die Spiele werden jeweils um 21 Uhr angestoßen.

Wie viel Geld hat Leverkusen durch die Europa League eingenommen?

Der Erfolg im Eurpapokal macht sich für die Werkself durchaus bezahlt. Der Einzug ins Halbfinale spült Bayer immerhin 2,8 Millionen Euro in die Vereinskasse. Damit hat der Verein in der Europa League bisher insgesamt 5,8 Millionen Euro eingenommen, für das Überstehen der Zwischenrunde und des Achtelfinales gab es zusammen bereits drei Millionen Euro.

Deutlich mehr hat Leverkusen jedoch an der Champions League verdient. Für die Teilnahme an der Königsklasse gab es bereits 15,64 Millionen Euro, zwei Unentschieden und ein Sieg brachten weitere 4,66 Millionen Euro. Insgesamt darf sich Leverkusen jetzt also schon über 26,1 Millionen Euro im Europapokal freuen. Der Finaleinzug würde weitere 4,6 Millionen Euro bringen, der Sieg dann nochmal vier Millionen Euro.

Wann und wo findet das Finale der Europa League statt?

Am 31. Mai ab 21 Uhr entscheidet sich, wer der Nachfolger von Vorjahressieger Eintracht Frankfurt wird. In der Puskas Arena in Budapest wird vor 65.000 Zuschauern der nächste Champion der Europa League gekürt.

Stand Leverkusen schon mal im Finale im Europapokal?

Schon zweimal hatte der Klub die Chance, sich einen europäischen Titel zu sichern. Zuletzt war das 2009 der Fall, als Leverkusen im Endspiel der Champions League knapp an Real Madrid (1:2) scheiterte. Im UEFA-Cup, dem Vorgänger der Europa League, lief es 21 Jahre zuvor besser: Nach einem 6:2 nach Elfmeterschießen gewann Bayer gegen Espanyol Barcelona, das das Hinspiel mit 3:0 gewonnen hatte, seine bisher einzige europäische Trophäe.