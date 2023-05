Europa Conference League Florenz folgt West Ham ins Finale Stand: 18.05.2023 23:44 Uhr

Wie in der Champions League und Europa League hat es eine italienische Mannschaft am Donnerstag (18.05.2023) ins Finale der Conference League geschafft. Der AC Florenz spielt gegen West Ham United um den Titel.

Antonin Barak entschied die Partie beim FC Basel in der neunten Minute der Nachspielzeit in der Verlängerung zugunsten der Fiorentina. Nach 90 Minuten hatten die Italiener das 1:2 aus dem Hinspiel mit dem gleichen Ergebnis egalisiert. Der ehemalige Stuttgarter Nicolas Gonzalez erzielte beide Tore (35./72.), Zeki Amdouni gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (55.).

West Ham souverän gegen Alkmaar

West Ham hatte da weitaus weniger Mühe gegen AZ Alkmaar. Zwar gelang auch den Engländern erst sehr spät der Siegtreffer durch Pablo Fornals (90.+4), auch ein Unentschieden hätte dem Team von Trainer David Moyes nach dem 2:1 im Hinspiel gereicht.

Pablo Fornals erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Treffer für West Ham. Schon das Hinspiel hatte das Fußball-Team von Trainer David Moyes mit 2:1 gegen die Niederländer gewonnen. Im Finale trifft der Premier-League-Club auf den FC Basel oder AC Florenz. Das Finale findet am 7. Juni in Prag statt.