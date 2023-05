Niederländischer Klub im Aufwind AZ Alkmaar - Spiel mit Köpfchen Stand: 18.05.2023 18:57 Uhr

Der niederländische Erstligist AZ Alkmaar spielt in dieser Saison in den nationalen und internationalen Wettbewerben groß auf. Auch, weil das Team von Trainer Pascal Jansen seit Jahren ein Vorreiter auf dem Gebiet der Datenanalyse ist.

Ein Fingerzeig und Jordy Clasie sieht den freien Raum, in den Sven Mijnans starten will. Gefühlvoll legt er den Pass in den Strafraum, Mijnans nimmt ihn aus der Bewegung heraus mit, schaut aus halblinker Position kurz hoch und sieht den Emmen-Keeper einen Schritt zu weit weg vom Posten stehen. Ein frecher Schuss ins kurze Eck und AZ Alkmaar feiert den ersten Treffer der Partie, die gut zwei Stunden später mit einem 5:1-Sieg enden sollte. Ein Tor, das sinnbildlich für den sportlichen Erfolg der letzten Jahre der Mannschaft aus den Niederlanden steht. Einen Schritt schneller, auf dem Platz und im Kopf.

Auf der eigenen Website beschreibt Alkmaar die vorgegebene Spielweise: „Wir wollen kreativen, unbeirrbaren Offensiv-Fußball spielen, der Freude beim Zuschauen bereitet und haben das Ziel, jedes Spiel zu dominieren.“

Um diese Art des Fußballs bestmöglich umzusetzen und die passenden Puzzle-Stücke für das Gesamtbild zu finden und zu formen, arbeitet Alkmaar seit einigen Jahren mit mehreren Datenanalyse-Unternehmen zusammen und gilt im Profifußball als einer der Vorreiter auf dem Gebiet.

Die Spieler des AZ Alkmaar im Training

Alkmaar erhält Spielerprofile mit kognitiven Stärken und Schwächen

Seit zehn Jahren kooperiert der zweifache Meister mit "BrainsFirst", einem niederländischen Unternehmen, das sich auf die Analyse der kognitiven Leistungsfähigkeit von Sportlern spezialisiert hat. Oder vereinfacht gesagt: Im Falle von Alkmaar analysieren sie "das Köpfchen" der Fußball-Spieler.

" Wir haben ein Spiel namens 'Neurolympics' entwickelt, mit dessen Hilfe wir die unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten untersuchen können. Auf dieser Basis können wir ein genaues Spielerprofil erstellen - mit den Stärken und Schwächen in den einzelnen Bereichen ", erklärt Firmen-Gründer Eric Castien im Interview mit der Sportschau.

Konkret bedeutet das, dass eine Vielzahl an neurologischen Prozessen, die laut Castien bei Fußballern im Spiel meist unbewusst ablaufen, messbar gemacht werden können. Dazu zählt beispielsweise die Schnelligkeit der Informationsverarbeitung oder die Fähigkeit, Gelerntes erneut abzurufen.

Datenfirma macht "Magie" messbar

In Fußballspielen zeige sich laut Castien beispielsweise bei einem Spieler wie Joshua Kimmich, der unter anderem für seine akkuraten, langen Pässe bekannt ist, dass er über eine sehr gute Antizipation für Raum und Zeit verfügt und gleichzeitig schnell Informationen, z.B. die Position der Gegenspieler, verarbeiten kann.

Dass im Fußball Mittelfeldstrategen als "spielintelligent" bezeichnet werden, ist keine neue Erfindung, allerdings war sie lange nicht wirklich zu greifen. " Die Klubs wussten, dass es bei Talenten um physische, mentale, taktische und technische Fähigkeiten geht. Allerdings gab es noch ein fünftes Element, manche Trainer sprachen dabei von Magie. Aber es ist keine Magie, es ist die kognitive Fähigkeit eines Spielers und die können wir messbar machen ", sagt Castien.

Die Zusammenarbeit trägt Früchte. 2015 und 2016 erhielt die Jugendakademie die Auszeichnung für die beste Nachwuchsabteilung des Landes.

Knapp ein Dutzend der aktuellen Alkmaar-Spieler liefen vor ihrem Profidebüt in der zweiten Mannschaft oder in einer der Jugend-Teams auf. Stammspieler wie Pantelis Chatzidiakos und Tijjani Reijnders dienen als Aushängeschilder.

Alkmaar- Nachwuchsleiter: "Müssen innovativ bleiben"

Auf der Team-Website betont Nachwuchsleiter Paul Brandenburg, dass die kognitiven Fähigkeiten auf der Talent-Suche seit Jahren einen entscheidenen Anteil haben. " Wir müssen innovativ bleiben und um die Ecke denken, andernfalls fressen uns die größeren Klubs mit mehr Ressourcen auf. Wir zeichnen einen klaren Weg für all unsere Jugendspieler auf und schaut man in die erste Mannschaft, sieht man, dass es handfeste Beweise für diesen Weg gibt ", sagte Brandenburg gegenüber "Sky Sports".

Mit Erfolg: In der Liga steht Alkmaar auf dem dritten Tabellenplatz - vor Ajax Amsterdam. Im Halbfinale der Conference League muss das Team von Trainer Pascal Jansen am Donnerstagabend (18.05.2023) einen 1:2-Rückstand gegen West Ham United im Rückspiel aufholen.

Die Nachwuchsarbeit, die Art des Fußballspielens und eine Transferpolitik, die auf hohe Ausgaben verzichtet und verstärkt auf junge Talente setzt, die bei Alkmaar den nächsten Entwicklungsschritt machen, folgen einem übergeordneten Plan.

Alkmaar folgt klarer Vision

" Vor circa zehn Jahren haben die Abteilungsleiter eine Vision erstellt, die den Klub leiten soll. Die Spieler müssen zu dieser Philosophie passen. Wir wollen dominanten, dynamischen Fußball mit viel Variabilität und Flexibilität spielen. Wir checken deshalb vor einer Verpflichtung die kognitiven, physischen, fußballerischen und mentalen Fähigkeiten ab ", sagte Chefscout Koen Veenstra gegenüber der Website "statsperfom".

Seit knapp einem Jahrzehnt schreibt der Klub in jedem Transferfenster schwarze Zahlen. Seit der Saison 2015/16 verbuchte Alkmaar einen Transfergewinn von knapp 150 Millionen Euro.

Alkmaar: Erfolge für Jugend und Herren

Marijn Beuker, der zwischen 2013 und 2021 als " Direktor Entwicklung " für Alkmaar arbeitete, sagte vor einigen Jahren in einem Vortrag im Rahmen des World Football Summits (einem Treffen von Fußball-Vertretern aus der ganzen Welt), dass Alkmaar Erfolg nicht kaufe, sondern kreiere.

Die U19 feierte jüngst den Gewinn der UEFA-Youth-League, dem A-Jugend-Äquivalent zur Champions League der Herren. Auf dem Weg zum Titelgewinn besiegten die Junioren den FC Barcelona, Real Madrid und Sporting Lissabon in der K.o.-Runde, ehe sie sich mit einem klaren 5:0 im Finale gegen Hajduk Split durchsetzten.

Die Spieler der U19-Mannschaft von AZ Alkmaar feiern mit dem Pokal der UEFA Youth League.

AZ hat einen klare Vorstellung gesät, und erntet nun seit einigen Jahren den sportlichen Erfolg. Vielleicht folgt schon bald ein weiterer Titel.