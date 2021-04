Ole Werners Rezept gegen den BVB: Eigene Stärken und Spielglück

Audio: KSC-Trainer Eichner: "Wir waren einen Ticken näher am Tor"

Sportschau. . 00:34 Min. . ARD.

Karlsruhes Trainer Christian Eichner hat den Eindruck, dass seine Mannschaft ein bisschen näher am Sieg war. Dennoch hält er das Ergebnis am Ende für in Ordnung. | audio