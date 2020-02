Der Bundesligist gewann das Achtelfinalspiel beim Regionalligisten aus Ostwestfalen am Mittwoch (05.02.2020) mühevoll mit 1:0 (0:0) und steht damit erstmals seit 2001 im Viertelfinale des DFB-Pokals. Das einzige Tor des Abends erzielte Robert Andrich in der 85. Minute.

Verl steht gut, Union findet keine Lücke

Eine Halbzeit lang war nichts von einem Klassenunterschied zwischen dem Viertligisten Verl und dem Bundesligisten Union Berlin zu sehen. Verl stand sicher in der Defensive und legte so eine Schwäche von Union offen: Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer tut sich schwer, wenn sie das Spiel bestimmen soll. Die beiden besten Möglichkeiten in der ersten Halbzeit hatte dann auch Verls Zlatko Janjic: In der 16. Minute prüfte er Rafal Gikiewicz mit einem Schuss aus 17 Metern. Und unmittelbar vor der Pause kam Janjic nach einer Flanke von Nico Hecker aus der Drehung zum Schuss und verfehlte das Tor nur knapp.

Verls Mehmet Alp Kurt schaut dem Ball hinterher

Union hingegen kam kaum einmal gefährlich vor das Tor des Regionalligisten. Als Anthony Ujah aus der Drehung und mit dem Rücken zum Tor abschloss, war Torhüter Robin Brüseke zur Stelle (19.). Und als Sebastian Andersson, Berlins gefährlichster Angreifer, in der 43. Minute Gegenspieler Julian Stöckner stehen ließ und dann zum Schuss kam, versprang ihm der Ball auf dem unebenen Rasen.

Bülter trumpft auf, Andrich trifft

In der zweiten Hälfte wurde Union zwingender und hatte in der 59. Minute eine gute Möglichkeit, als Christian Gentner aus der Drehung und gut 18 Metern abzog. Doch Brüseke riss die Fäuste hoch und parierte auch diesen Versuch. Nur eine Minute später sollte Unions Trainer Fischer mit einem einzigen Wechsel die Statik des Spiels nachhaltig verändern: Er wechselte Marius Bülter für den schwachen Anthony Ujah ein. Und Bülter war fortan bester Mann auf dem Platz. Als er aus 25 Metern aus der Drehung zum Schuss kam, musste sich Brüseke ganz lang machen, um den Ball um den Pfosten zu drehen (64.).

Die Entscheidung zugunsten des Bundesligisten fiel jedoch erst kurz vor Schluss. Nach einer abgeblockten Hereingabe gewann Andrich den Zweikampf mit Ron Schallenberg und jagte den Ball aus 20 Metern unter die Latte. Überhaupt, Andrich und der DFB-Pokal: Schon in den ersten beiden Runden hatte der Mittelfeldspieler für Union getroffen. Andrich ist Union Berlins "Mr. Pokal".

Zwei Vereine, zwei Welten

Während es für den SC Verl am Samstag (08.02.2020) in der Regionalliga mit einem Auswärtsspiel beim Bonner SC weitergeht, spielt Union Berlin parallel in der Bundesliga bei Werder Bremen.