2:1 gegen Paderborn Doppelschlag kurz vor Schluss: Stuttgart im Viertelfinale Stand: 31.01.2023 19:59 Uhr

Der VfB Stuttgart hat sein DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Paderborn gewonnen. Lange hatte allerdings der Zweitligist wie der sichere Sieger ausgesehen.

Nachdem Konstantions Mavropanos die Paderborner per Slapstick-Eigentor in Führung gebracht hatte, war von den enttäuschenden Stuttgarten lange wenig zu sehen. Erst in der Schlussphase drehten die Schwaben durch Tore des Neuzugangs Gild Dias (86.) und Serhou Guirassy (90. + 5) das Spiel.

Stuttgarts Mavropanos mit Slapstick-Eigentor

Mavropanos brachte die Ostwestfalen bereits in der vierten Spielminute per Slapstick-Eigentor in Führung. Der Grieche spielte, ohne seinen Torwart Florian Müller im Blick zu haben, einen Rückpass in Richtung eigenes Tor. Müller, der sich neben dem Tor angeboten hatte, kam nicht mehr an den Ball.

Stuttgart ließ sich von dem Gegentor nicht verunsichern und übernahm umgehend die Spielkontrolle. Guirassys Freistoß (9.) sprang als erste gute VfB-Chance heraus, Paderborns Torwart Jannik Huth konnte aber sicher parieren. Kurz darauf versuchten sich Atakan Karazor und Wataru Endo aus dem Rückraum, beide Schüsse landeten neben dem Tor.

Paderborn lässt wenig zu

Der Zweitligist konnte in der Offensive nach dem frühen Tor kaum Akzente setzen. Die Hintermannschaft der Paderborne präsentierte sich allerdings konzentriert und zweikampfstark, sodass den Stuttgartern im Verlauf der ersten Halbzeit keine gefährlichen Abschlüsse mehr gelangen.

Auch nach Wiederanpfiff bot sich den 14.000 Zuschauern in Paderborn ein unverändertes Bild. Stuttgart lief an, kam aber nicht zu klaren Torchancen. Stattdessen wurde Paderborn gefährlich: Nach einem Konter setzte Robert Leipertz Felix Platte ein, der seine Direktabnahme aber deutlich über die Torlatte setzte (71.).

Stuttgarts Neuzugang Gil Dias trifft direkt

Es dauerte bis zur 77. Minute, ehe Stuttgart zur ersten Großchance der Partie kam: Chris Führich flankte scharf auf den zweiten Pfosten, Guirassy traf aus hervorragender Abschlussposition den Ball nicht richtig.

Dias, keine fünf Minuten nach Einwechslung auf dem Platz, sorgte dann doch noch für den Stuttgarter Ausgleich. Nach Ablage von Luca Pfeiffer legte sich der Portugiese den Ball zurecht und traf sehenswert von der Strafraumgrenze in den Winkel.

Guirassy erzielt den Siegtreffer

Doch damit nicht genug - Stuttgart wollte mehr. In der letzten Minute der Nachspielzeit kam Guirassy nach einem Eckstoß zum Kopfball und erzielte den schmeichelhaften VfB-Siegtreffer.

Die Stuttgarter treffen nun am Samstagnachmittag in der Bundesliga auf Werder Bremen (05.02.2023). Gegner Paderborn empfängt bereits am Freitagabend (03.02.2023) Fortuna Düsseldorf.