In der 65 Minute gelang Sancho am Dienstag (02.03.2021) das goldene Tor des Abends, der BVB siegte somit in Mönchengladbach mit 1:0 (0:0). Mahmoud Dahoud sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte (90.+2).

Insgesamt erfüllte das so gespannt erwartete Spiel des Marco Rose gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber sportlich nur selten die Erwartungen.

Zerfahrener erster Durchgang

Keine zwei Minuten waren gespielt, als Marcus Thuram fünf Meter vor dem Tor eine flache Hereingabe eigentlich zur Gladbacher Führung hätte verwerten müssen. Der Franzose traf den Ball aber nicht sauber und zielte links am Dortmunder Gehäuse vorbei. Nachdem die Dortmunder kurz darauf die verletzungsbedingte Auswechslung von Raphael Guerreiro verkraften mussten, meldete Marco Reus mit einem abgerutschten Volley-Versuch im Gladbacher Strafraum erstmals Torgefahr an. Ansonsten war aber über weite Strecken vor beiden Toren wenig Bewegung. Es war eine zerfahrene und mäßige Partie.

Nach 35 Minuten verpasste Erling Haaland nach einem Konter aus sehr aussichtsreicher Position durch einen schwachen Abschluss noch die BVB -Führung. Ein Abseitstor von Thuram kurz vor der Pause zählte auf der anderen Seite zurecht nicht. Leistungsgerecht wurden mit einem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Toller Konter - 0:1

So wie die erste Halbzeit endete, begann die zweite: mit einem nicht gegebenen Treffer, nur diesmal auf der anderen Seite. Haaland traf zwar in der 52. Minute, hatte aber in der Entstehung Rami Bensebaini zu Fall gebracht. Schiedsrichter Sascha Stegemann entschied auf Hinweis des Videoschiedsrichters auf Offensivfoul - große Proteste blieben aus.

Nach einer knappen Stunde musste BVB-Keeper Marwin Hitz dann erstmals seine Klasse zeigen - der Schweizer kratzte einen schwierigen Schuss von Bensebaini so gerade noch aus der Ecke. Die Begegnung nahm jetzt etwas Fahrt auf. Nach einem Gladbacher Eckball schalteten die Dortmunder blitzschnell um und spielten einen Konter nahezu schulbuchmäßig aus: Sancho vollstreckte frei vor Tobias Sippel eiskalt zur Gäste-Führung.