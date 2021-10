Lasme verpasst das 2:0

Stürmer Bryan Lasme, einer der Neuen, hätte in der 35. Minute auf 2:0 stellen können, doch er scheiterte nach toller Drehung am hervorragend parierenden Zentner. Auch nach der Pause hatten die Ostwestfalen den besseren Start. Wieder verpasste Lasme um Zentimeter das zweite Bielefelder Tor.

Überragender Ortega

Dann aber schlug das neue Mainzer Top-Duo zu. Perfekte Flanke von Karim Oniwiso von der rechten Seite, Kopfball Burkhardt am zweiten Pfosten - 1:1 (53.). Sechs Minuten später dann in umgekehrter Reihenfolge: Super-Pass von Burkhardt von rechts, und in der Mitte schob Oniwiso locker mit rechts ein (59.) - die Partie war gedreht und der überragende Bielefelder Torwart geschlagen.

Schon am vergangenen Bundesliga-Spieltag hatten die beiden gegen Augsburg gezaubert und waren an allen Toren beim 4:1-Sieg beteiligt. Als alle sich bereits auf einen Mainzer Sieg einstellten, schlugen die Bielefelder doch noch zu - in Person von Fabian Klos. Die Bielefelder Sturm-Ikone verwertete eine gute Flanke von Patrick Wimmer mit sehenswertem Kopfball zum 2:2 - Verlängerung.

Revanche am nächsten Sonntag?

Dort hatte die Mainzer zweimal die Führung auf dem Fuß - doch Ortega parierte in Weltklassemanier. Dann war Ortega doch noch von Ingvartsens Schlenzer bezwungen.

Am Samstag (31.10.2021) treffen beide Mannschaften in der Bundesliga schon wieder aufeinander, diesmal allerdings in Bielefeld - man darf sich nach dieser tollen Vorstellung schon mal drauf freuen.

mick | Stand: 26.10.2021, 22:30