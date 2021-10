Der FC St. Pauli gewann am Mittwoch (27.10.2021) das Zweitliga-Duell bei Dynamo Dresden mit 3:2 nach Verlängerung und zog erstmals seit der Saison 2005/2006 ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. St. Pauli ging in der regulären Spielzeit durch Leart Paqarada (63.) und Max Dittgen (71.) zweimal in Führung. Dynamo kam durch Christoph Daferner (66.) und durch ein Eigentor von St. Paulis Philipp Ziereis (73.) jeweils zum schnellen Ausgleich.

Pokal-Krimi erst ab der zweiten Halbzeit

Eine Halbzeit lang war es eine zähe Pokalpartie, auch weil St. Pauli, die gefährlichste Offensive der 2. Liga, von defensiv gut organisierten Dresdnern erfolgreich aus dem Spiel genommen wurde. Erst kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit kam St. Pauli zur ersten echten Chance - eher ein Zufallsprodukt: Dittgen fiel der Ball nach einem Eckball vor die Füße, St. Paulis Offensivmann vergab überhastet aus kurzer Distanz.