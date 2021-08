Im Elfmeterschießen wehrte er gleich den ersten Schuss von Darmstadts Patric Pfeiffer ab. Das reichte, denn die fünf Münchner verwandelten sicher. Die Ehre, den letzten Elfmeter zu verwandeln, hatte Stephan Salger.

Nach 120 Minuten hatte ein gerechtes 1:1 auf der legendären Anzeigetafel im Stadion an der Grünwalder Straße gestanden.

Große Personalprobleme

Mehrere Spieler mit dem Coronavirus infiziert, weitere in Quarantäne, manche verletzt: Die Personallage bei Darmstadt 98 war äußerst angespannt. Eine der größten Herausforderungen in seiner langen Trainerkarriere sei das, sagte Torsten Lieberknecht. Zwei Niederlagen zu Saisonbeginn in der 2. Liga drückten auch noch aufs Gemüt.

Pfeiffer trifft die Latte

Aber von diesen Problemen war auf dem Platz nichts zu spüren. Darmstadt, in beiden Spielen ohne Treffer geblieben, suchte den Weg nach vorne und fand ihn auch. Die "Lilien" verzeichneten vor der Pause einige gute Chancen. So zwang Matthias Bader den Münchner Torwart Marco Hiller zu einer Flugparade (19.), wenig später traf der vom FC Midtjylland ausgeliehene Luca Pfeiffer mit einem Schuss aus 18 Metern die Latte.