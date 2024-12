Viertelfinale im DFB-Pokal Rheinderby und Erstligaduell live in der Sportschau Stand: 18.12.2024 11:00 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Viertelfinalspiele im DFB-Pokal terminiert. Zwei Partien zeigt die Sportschau live im TV und Stream.

Die Zeit, in der Pokalspiele parallel liefen, ist vorbei. An vier Tagen finden die Viertelfinale statt und der DFB hat entschieden, dass der VfB Stuttgart und FC Augsburg den Anfang machen werden. Am Dienstag, den 4. Februar 2025, wird das Spiel wie alle anderen Partien um 20.45 Uhr angepfiffen - und es wird live zu sehen sein in Ersten, in der Mediathek und im Stream auf sportschau.de.

Das gilt auch für das wohl emotionalste Duell im Pokal-Viertelfinale, das einen Tag später stattfindet. Auch das Rheinderby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln überträgt die Sportschau live. Ob die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber eine Chance gegen die Leverkusener Ausnahmekönner um Florian Wirtz hat? Bayer will sich auf dem Weg zur Titelverteidigung nicht vom Erzrivalen aufhalten lassen.

Leipzig und Wolfsburg bilden den Abschluss

Auf die beiden möglichen Gegner müssen die beiden Siegerteams dann allerdings drei Wochen lang warten. Erst am 25. Februar 2025 geht es weiter - und zwar mit der Überraschungsmannschaft dieser Pokalsaison. Arminia Bielefeld empfängt Werder Bremen und hat die Chance, es dem 1. FC Saarbrücken nachzumachen, der es in der vergangenen Saison als Drittligist ins Halbfinale geschafft hat.

Die letzten vier Teams stehen dann einen Tag später fest, wenn das tabellarische Topspiel - Vierter gegen Zehnter der Bundesliga - stattfindet. RB Leipzig und der VfL Wolfsburg kämpfen dann um das letzte Ticket für die Halbfinale am 1. und 2. April 2025, das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 24. Mai 2025.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal im Überblick Termin Spielpaarung Sender Dienstag, 04.02.2025, 20.45 Uhr VfB Stuttgart - FC Augsburg Das Erste Mittwoch, 05.02.2025, 20.45 Uhr Bayer Leverkusen - 1. FC Köln Das Erste Dienstag, 25.02.2025, 20.45 Uhr Arminia Bielefeld - Werder Bremen ZDF Mittwoch, 26.02.2025, 20.45 Uhr RB Leipzig - VfL Wolfsburg Sky