Hansa Rostock gegen Heidenheim: Kevin nicht allein zu Haus

Doch nicht nur wegen dieser familiären Beziehung hat die Partie für den 30 Jahre alten Schlussmann einen ganz besonderen Charakter. Müller ist gebürtiger Rostocker, wurde bei Hansa in der Jugend ausgebildet und feierte für die Mecklenburger am 16. Oktober 2010 sein Profidebüt. Der Gegner der Hanseaten hieß damals: 1. FC Heidenheim. Über die Stationen VfB Stuttgart II und Energie Cottbus war der Keeper 2015 zu den Ostwürttembergern gelangt und hat sich seitdem an der Brenz zu einem der besten Zweitliga-Torhüter entwickelt.

Welch große Wertschätzung Müller beim FCH genießt, verdeutlichte seine Vertragsverlängerung im vergangenen Jahr bis 2025.

Heidenheim-Keeper vermisst Rostock

Erstmals seit 2015, als er mit Cottbus 1:0 bei Hansa gewann, kehrt der Schlussmann nun am Sonntag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wieder aus beruflichen Gründen in seine Geburtsstadt zurück. Und Rostock ist für den 30-Jährigen auch nach all den Jahren in der Ferne noch immer ein Sehnsuchtsort. "Es wird immer meine Heimat sein. Ich fühle mich megawohl in Heidenheim. Aber das Wasser vermisse ich schon ein bisschen: Abends mal nach Warnemünde oder in die Broiler Bar - das fehlt doch", sagte Müller der "Bild".

Möglicherweise bekommt er ja nach der Partie am Sonntag Gelegenheit dazu, mit seinem Onkel einen Happen in der Grillstube im legendären Warnemünder Hotel Neptun zu sich zu nehmen.

Müller lobt Pieckenhagens Transferpolitik

Gesprächsstoff hätten der Keeper, dessen Mutter die Schwester von Pieckenhagens Frau ist, gewiss genug. Beispielsweise über seinen eigenen Werdegang oder die Hansa-Rückkehr in die Zweite Liga. An dieser hatte sein Onkel einen großen Anteil, wie Müller erklärte: "Er macht einen richtig guten Job, das sage ich nicht aus Verwandtschaftssicht. Er vertraut dem Trainer absolut und hat Spieler geholt, die geliefert haben."

Hansa mit schlechter Pokal-Bilanz

Für 90 Minuten wird die Familienbande am Sonntag allerdings keine Rolle spielen. Schließlich geht es für beide Clubs um den Einzug in die zweite Runde und den damit verbundenen Batzen Geld vom DFB: 336.054 Euro erhält der siegreiche Verein fürs Weiterkommen. Die Statistik aber spricht gegen Hansa. Nur einmal in den vergangenen zehn Jahren übersprangen die Mecklenburger ihre Auftakthürde. 2018 scheiterten sie nach einem Sensationssieg gegen den VfB Stuttgart in der zweiten Runde im Elfmeterschießen am 1. FC Nürnberg. Kapitän der Franken war seinerzeit Hanno Behrens, der in diesem Sommer seine Zelte in Rostock aufgeschlagen hat.