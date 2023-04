Pokal-Viertelfinale gegen Dortmund RB Leipzig - bald überreif? Stand: 04.04.2023 18:38 Uhr

RB Leipzig geht mit einigen Negativerlebnissen in das Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund. Reif genug ist die Mannschaft, um die Wende zu schaffen, vielleicht sogar schon überreif.

Es dürfte mehr sein als eine Ergebniskrise, denn dafür sind die Ergebnisse teilweise zu deutlich. Drei der vergangenen vier Bundesligaspiele verlor RB Leipzig, zwischenzeitlich setzte es mit 0:7 eine Tracht Prügel in der Champions League bei Manchester City.

Am Samstag (01.04.2023) gewann der 1. FSV Mainz 05 mit 3:0 im ehemaligen Zentralstadion. Es war kein Ergebnis, das durch widrige Umstände für die Sachsen zustandekam, aber dem Spielverlauf widersprach. Es war eine auch in dieser Höhe verdiente Niederlage, und es war das Signal, dass sich etwas ändern muss.

Mannschaft spricht ohne Trainer Rose

"Die Mannschaft hat sich zusammengesetzt und hat ein paar Dinge besprochen, ohne dass ich dabei war" , berichtete Marco Rose in der Pressekonferenz vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund (Mittwoch, 05.04.2023, ab 20.35 Uhr live in der Radioreportage bei Sportschau.de). Der Trainer sagte, das sei "etwas Normales" , aber zumindest für seine Zeit beim Verein in seiner Heimatstadt ist es eine neue Situation.

"Wir haben zu wenig Erfolgserlebnisse, entsprechend sind Stimmung und Atmosphäre" , fügte Rose an, Emil Forsberg gab zu, dass die Mannschaft "verunsichert" sei.

Viele ältere Spieler bei RB

Forsberg spielt seit 2015 für RB Leipzig, genau wie Marcel Halstenberg und Willi Orban. Sie kamen zur Saison, in der die Sachsen den Aufstieg in die Bundesliga sicherstellten. Gemeinsam haben sie auch, dass sie älter als 30 Jahre sind.

Alle drei standen gegen Mainz in der Anfangsformation, zusammen mit dem 32 Jahre alten Kevin Kampl und Janis Blaswich. Der Torwart ist 31 Jahre alt und senkt den Schnitt sogar ein bisschen, denn er vertritt den gut ein Jahr älteren Peter Gulacsi, der wegen eines Kreuzbandrisses seit Monaten fehlt.

(Externer) Umbruch bald nötig

Die Mannschaft von RB hat eine gewisse Reife erreicht, vielleicht sogar eine Überreife. Es wird kaum als Erklärung für die vergangenen Wochen herhalten, aber die Zahlen belegen, dass ein Umbruch bevorstehen könnte, der wie immer bislang in der Vereinsgeschichte vor allem auf externen Zugängen beruhen dürfte.

Das eigene Nachwuchsleistungszentrum weist weiterhin wenig Erfolge aus, weder in der individuellen Förderung noch im Mannschaftsergebnis. Die U19 schloss die Runde in der Bundesliga, Staffel Nord/Nordost, als Tabellensiebter ab.

Im Schnitt mal älter als 28 Jahre

Das Durchschnittsalter der Leipziger Startelf gegen Mainz lag bei 27,98 Jahren. Die Marke von 28 wurde wenige Wochen zuvor durchbrochen. Das war beim 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt, nachdem RB noch auf die erste Meisterschaft hoffen durfte. Inzwischen ist als Tabellenfünfter mit zwei Punkten Rückstand auf den SC Freiburg als Vierten die Qualifikation für die Champions League in Gefahr.

Möglich ist noch die erfolgreiche Titelverteidigung im Pokal, falls der BVB, Gewinner von 2021, im Viertelfinale bezwungen wird. "Es gibt überhaupt keinen Grund, an uns zu zweifeln" , sagte Rose, der die Dortmunder in der vergangenen Saison trainiert hatte: "Die Mannschaft ist kein aufgeschreckter Haufen, der nicht weiß, wo hinten und vorne ist."

Meistens die jüngste Mannschaft

Nur älter ist sie zweifelsfrei geworden. In ihren ersten vier Spielzeiten stellten die Leipziger jeweils das jüngste Team, bezogen auf alle Spiele und alle Einsätze, also auch die Einwechselspieler. In den folgenden beiden Saisons waren nur zwei Mannschaften jünger: 2020/21 waren es der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart, in der vergangenen Saison waren es Bayer Leverkusen und der VfB.

Aktuell belegen die Leipziger nur den elften Platz, wie die Tabelle zeigt:

Tabelle nach Altersdurchschnitt* (aufsteigend) Platz Verein Alterschnitt (Jahre) 1. VfB Stuttgart 24,51 2. VfL Wolfsburg 24,88 3. Bayer Leverkusen 25,09 4. 1. FC Köln 25,98 5. Borussia Dortmund 26,05 6. FC Augsburg 26,40 7. FC Bayern München 26,49 8. Eintracht Frankfurt 26,55 9. Hertha BSC 26,59 10. TSG 1899 Hoffenheim 26,60 11. RB Leipzig 26,63 12. 1. FSV Mainz 05 26,88 13. SV Werder Bremen 26,88 14. Borussia Mönchengladbach 27,14 15. SC Freiburg 27,27 16. FC Schalke 04 27,91 17. 1. FC Union Berlin 28,20 18. VfL Bochum 29.03

* einbezogen werden alle eingesetzten Spieler, das Alter wird auf den Tag berechnet. Beispiel: Ein Spieler, der 26 Jahre und 80 Tage alt ist, geht mit 26,22 in die Rechnung ein (22:365 ergibt aufgerundet 0,22)