54. Malen wird am Leipziger Strafraum durch Simakan zu Fall gebracht. Das ist ein klares Foul. Brych hat es nicht gesehen. Er lässt weiterlaufen.

51. Dortmund kommt das erste Mal in die Offensive. Bezeichnenderweise entsteht der Angriff aber nur durch glückliche Abpraller. Am Ende prallt der Ball in die Arme von Blaswich.

48. Die zweite Halbzeit beginnt ähnlich, wie die erste endete. Leipzig ist weiterhin die bessere Mannschaft. Dortmund wirkt auch nach dem Wechsel nicht sicherer.

46. Youssoufa Moukoko Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Youssoufa Moukoko

46. Marius Wolf Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Marius Wolf

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit

Leipzig führt zur Pause gegen den BVB mit 1:0. Die erste Halbzeit war extrem einseitig. Die Hausherren waren die klar bessere Mannschaft. Dortmund war in allen Belangen deutlich unterlegen. RB kam schon früh zu vielen Chancen. Die Sachsen setzten ihre Gegner durch hohes Pressing und aggressives Gegenpressing unter Dauerdruck. Der BVB war davon überfordert. Nach 22 Minuten belohnten sich die Leipziger durch Werner. Zur Halbzeit hätten aber eigentlich mehr Tore für RB zu Buche stehen müssen. Es hat nur die Effektivität gefehlt. Ansonsten war es eine perfekte Halbzeit der Roten Bullen. Dortmund muss sich enorm steigern, wenn die DFB-Pokal-Reise nicht heute enden soll.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Dortmund sehnt den Halbzeitpfiff herbei. Wenn es nur mit 1:0 in die Pause geht, können die Gäste zufrieden sein.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Hummels ist wieder auf dem Feld.

42. Hummels hat den Ball ins Gesicht bekommen. Er muss behandelt werden.

41. Nach einem guten Angriff bekommt Raum den Ball links im Strafraum. Er zieht mit links ab. Der Ball fliegt gegen die Brust von Hummels.

40. Julian Ryerson Dortmund Gelbe Karte für Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Ryerson lässt Dani Olmo an der Mittellinie über die Klinge springen. Dafür gibt es Gelb.

39. Werner vergibt die Chance zum 2:0! Erneut wird Dortmunds Defensive durch einen Pass überspielt. Werner ist plötzlich durch. Er geht mit Tempo in den Strafraum. Anstatt selbst abzuschließen legt er aber quer. Sein Pass geht in den Rücken von Laimer.

38. Bei Dortmund lässt die Bewegung ohne Ball zu wünschen übrig. Viele Spieler der Schwarz-Gelben bleiben nur stehen und wollen den Ball gar nicht haben.

36. Werner zieht von links in die Mitte und schießt dann von der Strafraumgrenze. Ihm rutscht der Ball über den Schlappen. Der Schuss fliegt weit daneben.

35. Kobel muss behandelt werden. Der Torwart des BVB hat sich am Knie wehgetan. Meyer macht sich warm. Kobel spielt erstmal weiter.

34. Leipziger Chancen im Sekundentakt. Szoboszlai spielt einen genialen Lupferpass auf Dani Olmo, der volley von der Strafraumgrenze abzieht. Kobel wehrt den Ball ab.

34. Nächste gefährliche Aktion. Werner bekommt links im Strafraum einen Steckpass. Der Ball ist etwas zu lang, sodass Kobel den Pass abwehrt.

33. Die Chance zum 2:0! Leipzig spielt die Ecke kurz. Dann flankt Raum von rechts auf den zweiten Pfosten. Dort kommt Gvardiol zum Kopfball. Sein Abschluss geht knapp links daneben.

33. Szoboszlai probiert es aus der Distanz. Der Ball wird zur Ecke abgefälscht.

32. Dortmunds Aufbauspiel ist aber auch viel zu behäbig. Die Verbindung zwischen Abwehr und Mittelfeld fehlt.

29. Das Leipziger Pressing funktioniert nach wie vor hervorragend. Dortmund bekommt den Ball nur ganz selten sauber hinten raus.

27. Dortmund ist durch das Gegentor aufgewacht. Die Schwarz-Gelben haben jetzt auch etwas mehr Tempo in ihren Aktionen.

24. Das Tor für Leipzig war überfällig. Die Hausherren sind bisher die klar bessere Mannschaft. Dortmund ist noch nicht richtig auf dem Platz.

22. Timo Werner Leipzig Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Timo Werner

Leipzig erzielt die verdiente Führung! Simakan leitet den Angriff in der eigenen Hälfte ein. Dann läuft der Verteidiger nach vorne und bekommt die Kugel wieder. Er geht an der rechten Strafraumecke an Hummels vorbei, der das Tempo nicht mitgehen kann. Dann spielt Simakan quer auf Werner, der den Ball aus sechs Metern mit dem linken Fuß neben den linken Pfosten setzt.

21. Dortmund schießt das erste Mal aufs Tor. Ryerson probiert es von der linken Strafraumecke. Der Schuss geht ins Außennetz.

20. Der BVB hat jetzt mehr Ballbesitz, kommt aber noch nicht ins letzte Drittel.

17. Leipzig spielt einen guten Konter. Dani Olmo schickt Laimer links in den Strafraum. In der Mitte sind Werner und Szoboszlai frei. Die Hereingabe von Laimer wird aber durch ein starkes Tackling von Hummels abgewehrt.

15. Dortmund hat sich mittlerweile etwas aus dem Leipziger Druck befreit. Die Gäste sind aber teilweise immer noch mit dem aggressiven Pressing überfordert.

13. Die folgende Ecke bringt ausnahmsweise nichts ein.

12. Kobel bewahrt den BVB vor dem Rückstand! Haïdara erobert den Ball im Dortmunder Aufbauspiel. Dann setzt er Dani Olmo links im Strafraum ein. Der Spanier zieht mit links aufs lange Eck ab. Kobel kommt mit der Fußspitze dran und lenkt den Schuss um den Pfosten.

9. Nächste große Chance. Wieder wird Dortmunds Abwehr durch einen langen Ball überrumpelt. Henrichs wäre schon durch, er legt aber nochmal zurück. Simakan spielt den Ball dann vor das Tor. Wolf klärt.

8. Dortmund kommt bisher kaum hinten raus. Leipzig macht es richtig gut.

6. Leipzig ist bisher klar überlegen. Dani Olmo zieht diesmal aus 25 Metern ab. Kobel hat Probleme mit dem harten Schuss. Er kann den Abpraller aber noch vor Szoboszlai klären.

5. Werner zieht aus der zweiten Reihe ab. Der Ball geht über das Tor.

4. Nach der folgenden Ecke kommt Leipzig zur nächsten Chance. Henrichs zieht von links im Strafraum ab. Kobel wehrt den Ball erneut zur Ecke ab.

3. Erste dicke Chance für Leipzig! Nach einem langen Ball geht Laimer rechts in den Strafraum. Er spielt auf Werner, der nochmal querlegt. Der Ball wird von einem Dortmunder Verteidiger in höchster Not zur Ecke geklärt.

1. Leipzig geht direkt in die Offensive. Dani Olmo spielt den Ball von links in die Mitte. Kobel fängt die Hereingabe ab.

1. Spielbeginn

Edin Terzić nimmt beim BVB drei Änderungen im Vergleich zur Niederlage gegen die Bayern vor, von denen zwei erzwungen sind. Schlotterbeck fällt mit einem Muskelfaserriss aus. Er wird durch Hummels vertreten. Haller fehlt heute mit Knieproblemen. Für ihn startet Malen im Sturm. Außerdem beginnt Özcan anstelle von Bellingham im zentralen Mittelfeld.

Zum Personal: Marco Rose tauscht bei den Leipzigern auf vier Positionen im Vergleich zur Niederlage gegen Mainz. Der Trainer stellt auf eine Dreierkette um. Innenverteidiger Simakan kommt deshalb für André Silva in die Mannschaft. Raum startet heute auf der linken Außenbahn für Halstenberg. Haïdara ersetzt Kampl auf der Sechs und Dani Olmo beginnt für Forsberg auf der Zehn.

Borussia Dortmund ist nach der Niederlage gegen den FC Bayern im Bundesliga-Spitzenspiel auf Wiedergutmachung aus. Die Mannschaft von Edin Terzić brach in diesem Spiel nach einem Fehler von Gregor Kobel komplett zusammen. Die Münchener spielten es gut, aber vor allem war der BVB total überfordert. Das 2:4-Endergebnis war für die Schwarz-Gelben noch schmeichelhaft. Heute gegen Leipzig darf diese Niederlage keine Rolle mehr spielen, wenn das Halbfinale erreicht werden soll.

RB Leipzig steckt in einer kleinen Krise. Die Sachsen haben drei Pflichtspiele in Folge verloren und dabei kein einziges Tor erzielt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass eine dieser Niederlagen bei Manchester City war und das 0:1 gegen Bochum sehr unglücklich. Die 0:3-Heimpleite am Samstag gegen Mainz jedoch war ein schwacher Auftritt von RB. Die Mannschaft von Marco Rose muss heute wieder in die Spur finden, sonst sind alle Saisonziele gefährdet.