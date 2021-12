DFB und DFL - Jahr des Umbruchs

Der deutsche Fußball müsste mit einer Stimme sprechen

Für den deutschen Fußball ist es in den nächsten Jahren gerade bei den spalterischen Umtrieben von FIFA und UEFA eigentlich unerlässlich, dass DFB und DFL an einem Strang ziehen. Das nach der Weltmeisterschaft 2018 aufgelegte "Projekt Zukunft" mit seinen wichtigen Reformen für den Nachwuchsbereich stockt. Die Basis will die Veränderungen nicht. Auch auf anderen Ebenen hakt es. Und dann ist da immer noch der Grundlagenvertrag, der die Geldflüsse zwischen beiden Institutionen regelt und neu verhandelt werden muss.

Seifert hat geraten, sich zuerst mal daran zu orientieren: "Ich glaube, dass es gut wäre, das Verhältnis zurückzuführen auf die Ausübung des Grundlagenvertrages. Denn darum geht es in letzter Konsequenz. Was braucht die Liga vom DFB? Die Nachwuchsarbeit muss stimmen. Das Schiedsrichterwesen muss funktionieren. Dann hat man die Abstellung der Nationalspieler und den DFB-Pokal. Im Gegenzug kann der DFB die Nationalspieler vermarkten." Das seien doch die Grunddisziplinen.

Donata Hopfen hält sich öffentlich noch zurück

Donata Hopfen

Das alles aber liegt nicht mehr in seinem Verantwortungsbereich, sondern in den Händen seiner Nachfolgerin Donata Hopfen. Die Hamburger Medienmanagerin steht seit langem als Seifert-Erbin fest. Sie hält sich aber komplett aus der Öffentlichkeit zurück, es gab auch noch keine Vorstellungsrunde mit der 44-Jährigen, die - so ist zu hören - ihre ersten Arbeitstage akribisch vorbereitet. So wird gerade genau abgewogen, welche Bundesligaspiele sie zum Rückrundenstart zuerst besucht.

Ihr Vorteil: Sie hat keine Fehde mit den DFB-Funktionären ausgetragen, geht also gewissermaßen unbelastet diese Baustelle an. Seifert traut ihr das ohne Einschränkungen zu ( "eine gut vernetzte, extrem engagierte Managerin" ), sagt aber auch, dass ein neues Vertrauensverhältnis nur aufgebaut werden kann, "wenn beim DFB auch tatsächlich personelle Neuordnungen vorgenommen werden. Und zwar nicht nur im Vordergrund, sondern auch im Hintergrund."

Bernd Neuendorf will mehr Diversität

Bernd Neuendorf

Neuendorf hat in seinem ersten großen Interview am Montag (20.12.2021) einige Hinweise geliefert, dass er den DFB zumindest "zu mehr Diversität" bringen will. Das Präsidium soll um eine Vizepräsidentin ergänzt werden, die sich um Diversität und Gleichstellung kümmert. Zudem soll eine Strukturkommission dafür sorgen, dass der Blickwinkel breiter wird. Sein Vorteil: Aus seiner Tätigkeit als Staatssekretär für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport in Nordrhein-Westfalen hat der frühere SPD-Politiker andere Perspektiven betrachtet - und auch gelernt, sich in komplexen Fragen mit Kompromissen zu arrangieren.

Genau wie Donata Hopfen wäre auch Bernd Neuendorf im Grunde ein Quereinsteiger, der einen Neuanfang zwischen DFB und DFL auf den Weg bringen könnte - vorausgesetzt die beiden neuen Chefs lernen sich zeitnah auch persönlich kennen. Eines steht für Seifert mit Blick auf den großen Umbruch bei DFB und DFL fest: "Es kann nur noch aufwärts gehen oder sich zumindest nicht weiter verschlechtern."

Stand: 26.12.2021, 12:22