Bundesliga und Klagen für mehr Fans - rechtliche Fragen und Prognosen

Der Ton wird rauer. "Das versteht kein Mensch mehr", behauptete Borussia Dortmunds Geschäftführer Hans-Joachim Watzke zu den weiter zumindest in seinem Bundesland Nordrhein-Westfalen gültigen Zuschauerzulassungen. Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle fragte sarkastisch, ob die Entscheidungsträgerinnen und -träger aus der Politik "eigentlich würfeln".

Wenige Stunden, nachdem der Bund-Länder-Gipfel am Montag (24.01.2022) den Beschluss verkündete, bis spätestens zum 9. Februar eine "einheitliche Regelung" für Fans in Hallen und Stadien zuzulassen, scherte Bayern schon aus. Dort wird künftig eine Auslastung von 25 Prozent erlaubt sein, maximal jedoch 10.000 Fans. Aus Niedersachsen kam wenig später die Meldung, dass es dort bei 500 Fans bleiben wird.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) sagte am Mittwoch (26.01.2022) im Stuttgarter Landtag, dass "in der normalen Alarmstufe" künftig wieder bis zu 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen würden, wenn der Veranstalter die 2G-Plus-Regel anwende. Bei der 2G-Regel gelte eine Obergrenze von 3000.

Ärger vieler Funktionäre

Der Flickenteppich, aber vor allem auch die Aussicht auf eine weiter geringe Auslastung, ärgert viele Funktionäre. So sagte Thomas Hitzlsperger als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart: "Alle vorliegenden Daten zeigen, dass Fußballstadien unter 2G-Bedingungen und unter Beachtung der mit den zuständigen Behörden ausgearbeiteten Auflagen und Konzepte keine Infektionsherde sind. Die aktuellen Verordnungen ignorieren dies und stellen den gesamten organisierten Sport vor fast unlösbare Herausforderungen, sowohl finanziell und organisatorisch als auch emotional."

Die Drohungen, juristisch eine höhere Auslastung und damit verbundene höhere Einnahmen durchzusetzen, nehmen zu. Watzke kündigte an, die neue Coronaschutzverordnung des Landes eventuell "im Eilverfahren" prüfen zu lassen. Was bedeutet das? Und was würde ein Erfolg des BVB und/oder anderer Bundesligisten bedeuten? Der Überblick zu rechtlichen Fragen, die mithilfe von Jens Gerlach beantwortet werden, einem Experten für Öffentliches Recht von der Bucerius Law School in Hamburg.

Wer bestimmt über die Auslastung?

Die Auslastung wird in den Coronaschutzverordnungen der einzelnen Bundesländer geregelt.

Kann der Bund die Länder überstimmen?

Das, so Experte Gerlach, sei in der Theorie denkbar, aber derzeit nicht vorstellbar.

Müssen sich die Gesundheitsämter an den Standorten der Klubs an die Vorgaben halten?

Ein Verein hat, je nach Ausgestaltung der entsprechenden Coronaschutzverordnung, die Möglichkeit, sich als Veranstalter an seine zuständige Gesundheitsbehörde zu wenden und um eine Ausnahme zu bitten. In der Praxis ist die Frage, ob sich die Gesundheitsämter mit dem übergeordneten Minsterium anlegen wollen.

Was ist ein "Eilverfahren"?

Würde eine Klage gegen eine Verordnung auf dem Regelweg beschritten, kann es etwa zwei Jahre dauern, bis ein Urteil gesprochen wird. Daher die Möglichkeit des Eilverfahrens, das viel schneller zu einem Ergebnis kommt und einen einstweiligen Rechtsschutz bietet.