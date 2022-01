Zuschauer in Stadien - Bayern erlaubt 10.000, Niedersachsen nur 500

Alexander Wehrle empört

In Niedersachsen bleibt die Obergrenze von 500 Zuschauern bestehen. "Niedersachsen plant weder Verschärfungen noch Lockerungen. Das heißt, bei uns bleibt es dabei, dass Veranstaltungen nur mit bis zu 500 Personen zulässig sind" , erklärte eine Regierungssprecherin am Dienstag in Hannover.

Der Kölner Geschäftsführer Alexander Wehrle monierte die Uneinheitlichkeit der Regeln: "Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn in der Elbphilharmonie in Hamburg von 2100 möglichen Zuschauern 2000 in einem geschlossenen Raum sind und ein paar Kilometer weiter im Hamburger Stadion auch 2000, weil das eben die Grenze ist. Wer hat denn die 2000 in Hamburg festgelegt? Und wer die 750 in Köln? Würfeln die eigentlich?", sagte Wehrle dem "Express"

sid/dpa | Stand: 25.01.2022, 14:45