Kommentar: Es geht ums Geld - das kann aber nicht das Problem sein

Es war ein unwürdiges Schauspiel, das der deutsche Fußball in dieser Woche bot: Schon Anfang der Woche sagte die DEL die komplette Eishockey-Saison ab. Mitte der Woche unterbrachen dann die Basketballer und Handballer die Saison, international taten es ihnen etwa NBA und NHL gleich. Nur die beiden höchsten deutschen Fußball-Profiligen warteten bis zum Freitagnachmittag, bevor sie kurz vor dem Anpfiff der ersten Partien doch noch einlenkten. Der 26. Spieltag abgesagt. Die Bundesligen in der Pause bis Anfang April - mindestens.

Der Grund für das lange Zaudern: das liebe Geld, wie so oft im Profifußball. Das gestand Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge mit seiner Aussage, dass es im Fußball "natürlich auch um Finanzen" gehe, heute bemerkenswert offen ein. Rummenigge sprach davon, dass eine hohe Zahlung der TV-Broadcaster noch ausstehe: "Wenn diese Zahlung ausbleiben würde, wäre zu erwarten, dass zumindest viele, viele kleine und mittlere Vereine finanzielle Probleme kriegen würden." Für Rummenigges Kollegen Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, ist es die "größte Krise für den deutschen Profi-Fußball" . Watzke kritisierte die Entscheidung, den 26. Spieltag abzusagen: "Es hätte andere Ansätze gegeben."

Der Fußball hat eine Vorbildfunktion

Diese Aussagen sind in einer Zeit, in der die gesamte Welt von einer unvergleichbaren Pandemie betroffen ist, bemerkenswert genug. Mit keinem Wort geht Watzke in seinem Statement auf die gesundheitliche Situation ein oder die gesellschaftliche Vorbildfunktion, die der Fußball oft für sich beansprucht und natürlich auch im Umgang mit einer Pandemie vorleben sollte.

Aber selbst wenn man den Fußball in Zeiten von Corona nur unter wirtschaftlichen Aspekten beurteilt, stellen sich berechtigte Fragen: Ist das Virus für die deutschen Profiklubs tatsächlich existenzbedrohend? Wieviel Rücklagen haben die Vereine für eine solche Krise in den vergangenen Jahren gebildet?

Gesamtumsatz der Bundesligisten lag bei fast 5 Milliarden Euro

Ein Blick in den "DFL Wirtschaftsreport 2020" zeigt: Dem Fußball geht es finanziell so gut wie noch nie. Der Gesamtumsatz der 36 Erst- und Zweitligisten lag in der Saison 2018/19 bei 4,8 Milliarden Euro. Das sind gut fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Mehr als vier Milliarden haben alleine die 18 Bundesligisten umgesetzt. Es ist der 15. Umsatzrekord hintereinander. Christian Seifert, Sprecher des DFL-Präsidiums, schreibt im Bericht von einem "sehr erfolgreichen Wirtschaftszweig " und einer "verlässlichen wirtschaftlichen Stabilität".

Klar wird im Bericht: Der Fußball ist inzwischen ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Mehr als 56.000 Menschen sind direkt und indirekt in den zwei obersten Bundesligen angestellt. In der zurückliegenden Saison zahlten die 36 Profiklubs 1,4 Milliarden Euro an Steuern.

Rücklagen in Milliardenhöhe

Und es wird klar: Die Klubs haben nach Jahren immer steigender Einnahmen große Rücklagen gebildet. Das Eigenkapital der 18 Bundesligisten liegt bei 1,8 Milliarden Euro. Auch die Zweitligisten verfügen über Eigenkapital von fast 200 Millionen Euro. In der vergangenen Saison machten 14 von 18 Erstligisten ein Plus, insgesamt betrug der Jahresüberschuss fast 150 Millionen Euro.

Ob tatsächlich gerade noch eine größere Zahlung der TV-Broadcaster aussteht? Das geht aus dem Wirtschaftsbericht nicht hervor. Jedenfalls macht die mediale Vermarktung mehr als ein Drittel (36 Prozent) des Gesamtumsatzes der 36 Klubs aus. Die Ticketeinnahmen machen hingegen durchschnittlich nur um die 13 Prozent der Einnahmen. Das könnte erklären, warum wichtige Entscheidungsträger im Fußball lange Zeit für Geisterspiele und keine komplette Absage der Spiele plädiert haben - dann hätten zumindest die übertragenden Sender weiterhin bezahlt.

Bei Zweitligisten machen Ticketeinnahmen mehr aus

Bei manchen Zweitligisten ist der Anteil, den Ticketeinnahmen am Gesamtumsatz haben, höher. Dynamo Dresden geht beispielsweise von 20 Prozent Anteil aus - ohne Zuschauer für den Rest der Saison, würde der Klub zwei Millionen Miese machen, rechnet Dynamo im "Spiegel" vor.

Klar: Ein Saisonaus hätte Auswirkungen auf allen finanziellen Eben. Neben den Ticket- oder Medieneinnahmen fielen ja auch Sponsorenverträge oder Teile des Merchandising weg. Aber muss man deshalb Mitleid mit dem Fußball haben? Erst recht im Vergleich mit Kulturschaffenden, Gastronomen - oder auch anderen Sportarten? Die immensen Rückstellungen, die die Profiklubs angesammelt haben, zeigen zudem: Selbst mit einem Totalausfall der restlichen Saison könnte der Fußball wirtschaftlich besser umgehen als viele andere Wirtschaftszweige.

Ein Fonds für die kleineren Klubs?

Spannend wird, wie solidarisch die Klubs untereinander sein werden, insbesondere die so finanzkräftigen Vereine wie Bayern München oder Borussia Dortmund, die nun in Zeiten des Coronavirus besonders laut die finanziellen Auswirkungen betonen. Ob es einen Fonds geben wird, insbesondere für kleinere Klubs? Dazu sagte Rummenigge heute: "Den gibt es nicht, aber man trifft sich am Montag und diskutiert."

Der DFB verkündete am Abend, über ein Unterstützungsprogramm für die Drittligisten, Frauen-Bundesliga oder die Landesverbände nachzudenken. Das DFB-Präsidium muss nun noch prüfen, ob Darlehen vergeben werden sollen, um mögliche Insolvenzen kleinerer Vereine zu verhindern.

Überdeutlich ist am Ende dieser verrückten Woche mal wieder geworden, wie sehr der Sport und insbesondere der Fußball vom Geld bestimmt werden. Befremdlich bleibt, dass ausgerechnet der seit Jahren immer höhere Einnahmen generierende Profifußball über Existenzängste schwadroniert - und dass sich die Verbände erst so spät zu einer vorläufigen Spielabsage durchringen konnten.

Zum Ende vielleicht noch ein Vergleich zum Eishockey. Zur Erinnerung: Die DEL verkündete das endgültige Saisonaus schon Anfang der Woche. In der DEL lag der Umsatz in den vergangenen Jahren jeweils bei etwas mehr als 100 Millionen Euro im Jahr. Die Ticketeinnahmen machen hier um die 40 Prozent des Etats eines jeden Vereins aus. Viele Vereine schreiben rote Zahlen. Das alles hinderte Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL, trotzdem nicht daran, das sofortige Ende mit diesen Worten zu verkünden: "Wir haben angesichts der aktuellen Entwicklungen die Pflicht, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. Wir als DEL stellen die Gesundheit von unseren Fans, Spielern und Mitarbeitern in den Fokus."

Stand: 13.03.2020, 20:18