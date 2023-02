Champions-League-Achtelfinale Brügge zu harmlos: Benfica feiert Auswärtssieg Stand: 15.02.2023 23:04 Uhr

Roger Schmidt hat seine Erfolgsserie mit Benfica Lissabon in der Champions League fortgesetzt. Im Achtelfinal-Hinspiel gewann der deutsche Fußballtrainer mit den Portugiesen 2:0 (0:0) beim FC Brügge und erspielte sich so eine ideale Ausgangslage für den Einzug ins Viertelfinale.

João Mário (51. Minute/Foulelfmeter) und David Neres (88.) erzielten am Mittwochabend die Tore für Benfica, das in dieser Königsklassen-Saison unter Schmidt weiter ungeschlagen ist. Das Rückspiel findet am 7. März im Estádio da Luz statt. Julian Draxler stand bei Benfica zwar im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

Brügge zunächst besser

Benfica hatte bei den Belgiern zunächst keinen guten Start in die Partie erwischt. Brügge dominierte die Anfangsphase, spielte sich aber keine klaren Chancen heraus. Erst nach einer knappen halben Stunde wurden die Portugiesen stärker, António Silva (27.), Rafa Silva (30.) oder Gonçalo Ramos (46.) nutzten ihre guten Gelegenheiten jedoch nicht.

Nach der Pause wurde Ramos dann im Strafraum gefoult, João Mário verwandelte den fälligen Strafstoß unter die Latte. Anschließend kontrollierte Benfica das Spiel, kurz vor Schluss sorgte Neres nach einem Fehler der Gastgeber aus kurzer Distanz für die Entscheidung.